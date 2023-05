Deutsche Bahn erweitert Flotte: Neue ICE auch in Hessen unterwegs

Von: Christoph Sahler

Die Deutsche Bahn investiert rund zwei Milliarden Euro in ihre ICE-Flotte. Bis 2030 sollen die 73 neuen Fernverkehrszüge alle auf den Schienen sein.

Frankfurt - „Die Menschen wollen Bahn fahren“, behauptete Dr. Michael Peterson, Vorstand des Personenverkehres der Deutschen Bahn in einer Pressemitteilung des Konzerns am Mittwoch (17. Mai). Im Nahverkehr soll das Deutschlandticket für 49 Euro die Menschen in Deutschland vom Auto auf die Schiene bringen. Und immerhin: Der seit 1. Mai gültige Fahrschein verkaufte sich im hessischen RMV-Gebiet rund um Frankfurt bereits rund 220.000 Mal. „In wenigen Wochen ist der Anteil unserer Stammkundinnen und -kunden damit um mehr als 10 Prozent gestiegen“, erklärte RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat dazu eine Woche zuvor.

Damit die Deutschen in Zukunft auch für Fernreisen öfter den Zug statt das eigene Auto oder den Flieger nehmen, schafft die Bahn nun 73 neue ICE an. Es sei gar eines der größten Beschaffungsvorhaben der Unternehmensgeschichte, verkündet die Bahn stolz. Das ganze kostet laut DB rund zwei Milliarden Euro.

Deutsche Bahn baut ICE-Flotte aus: Mit den neuen Schnellzügen von Frankfurt nach München oder Amsterdam

56 der neuen Züge vom Modell ICE L stammten vom spanischen Hersteller Talgo, 17 ICE 3 Neo von Siemens Mobility. Die bestellten Züge sollen ab 2026 auf die Schiene kommen und bis 2030 komplett ausgeliefert sein. „Die DB durchläuft in den kommenden Jahren eine umfassende Frischzellenkur. Das gilt für das Schienennetz genauso wie für unsere Züge. Schon in diesem Jahr erhalten wir im Schnitt drei neue ICE pro Monat. Mit zusätzlich zwei Milliarden Euro machen wir noch mehr Tempo bei der Verjüngung unserer Zugflotte“, erklärte Dr. Michael Peterson weiter.

Der ICE 3 Neo im Frankfurter Hauptbahnhof. © Boris Roessler/dpa

Und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigte sich zufrieden: „Die neuen Züge stehen für den Fortschritt auf der Schiene – schnell, digital, barrierefrei. In Kombination mit unserem Maßnahmenpaket zur Ertüchtigung des Netzes wird die Verjüngung der Flotte aber vor allem für eines sorgen: mehr Verlässlichkeit im Betrieb.“

Bis zu 300 km/h schnell: Deutsche Bahn will mehr Passagiere schneller ans Ziel bringen

Durch die neuen Züge kämen noch einmal 39.000 Sitzplätze in die ICE-Flotte der Deutschen Bahn. Vom ICE 3 Neo seien jetzt die Fahrzeuge abgerufen, für den ICE L habe die DB noch eine Option über weitere 21 Züge. Der 230 km/h schnelle ICE L werde ab Oktober 2024 erstmals zwischen Berlin und Amsterdam unterwegs sein.

Die ersten ICE 3 Neo sind bereits seit Dezember 2022 im Einsatz. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h ist der ICE 3 Neo vor allem für Verbindungen über die deutschen „Rennstrecken“ vorgesehen, etwa zwischen NRW und dem Hauptbahnhof Frankfurt sowie dem Flughafen Frankfurt und weiter nach/von München oder zwischen Berlin und München. 2024 wird der Zug dann auch die störanfälligen Vorgängermodelle auf den Verbindungen von Frankfurt nach Amsterdam und Brüssel ersetzen. (csa)