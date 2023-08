Unwetter sorgt für Ausfälle am Flughafen Frankfurt – Wie geht‘s heute weiter?

Von: Jacob von Sass

Wegen Starkregen und Gewitter fallen am Mittwoch etliche Flüge am Flughafen Frankfurt aus. Am Donnerstag ist der Betrieb weiterhin angespannt.

Frankfurt – Wer am Mittwochabend (16. August) vom Flughafen Frankfurt aus in den wohlverdienten Urlaub abheben wollte, dessen Nerven wurden vermutlich hart auf die Probe gestellt. Wegen eines schweren Unwetters, welches über Frankfurt hinwegfegte, konnten 34 Flüge nicht starten und mussten annulliert werden. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt außerdem, dass 27 geplante Ankünfte nicht landen konnten.

Unwetter sorgt für Ausfälle am Flughafen Frankfurt und überschwemmt Rollfeld

Ein Video, welches auf der Social-Media-Plattform Twitter geteilt wurde, soll den Grund für die ausgefallenen Starts und Landungen zeigen. Hier erkennt man, wie das Rollfeld des Flughafens fast knietief unter Wasser steht. Es macht fast den Anschein, als ob die Passagiere von den Flugzeugen zu den Terminals hätten schwimmen müssen. Ein Sprecher von Fraport sagt dazu: „Es kamen zwischendurch unglaubliche Wassermassen vom Himmel. Da dauert der Abfluss in die Regenrückhaltebecken leider etwas länger.“

Flüge in Franfurt fallen wegen Unwetter aus und dürfen nur bis spätestens 24 Uhr nachgeholt werden

Wegen des schweren Unwetters musste die Abfertigung der Flüge am Mittwochabend für zwei Stunden unterbrochen werden. „Am Flughafen Frankfurt herrscht ab 23 Uhr ein Nachtflugverbot. Mit einer Genehmigung des hessischen Verkehrsministeriums durften die ausgefallenen Flüge bis 24 Uhr nachgeholt werden. Danach wurde aber keine weitere Ausnahme mehr erteilt. Daher konnten nicht alle Flüge abheben“, so der Fraport-Sprecher.

Wegen des starken Unwetters am Mittwochabend stand das Rollfeld des Flughafens Frankfurt zeitweise fast knietief unter Wasser. © Screenshot Twitter Flight Emergency

Noch herrscht „angespannter Betrieb“ am Flughafen Frankfurt

Auch am Donnerstag (17. August) kann es weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen am Flughafen Frankfurt kommen. Dazu sagt der Sprecher von Fraport: „Im Moment herrscht hier noch ein angespannter Betrieb, aber das sollte sich im Laufe des Tages wieder einruckeln. Wichtig ist, dass die Passagiere zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sind und sie die Websites ihrer Airlines checken.“ (Jakob von Sass)