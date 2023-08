Nach dem Unwetter: Erneut heftige Gewitter in Frankfurt erwartet

Von: Josefin Schröder

Schwere Gewitter und extremer Starkregen legten am Mittwochabend ganz Frankfurt lahm. Ein Blick auf die Wettervorhersage zeigt: Auch in den kommenden Tagen sind heftige Gewitter möglich.

Frankfurt – Nach dem schweren Unwetter am Mittwoch (16. August) ist in Frankfurt zunächst kein komplettes Aufatmen in Sicht. Während die Folgen der heftigen Gewitter in der ganzen Stadt zu spüren waren und die Feuerwehr im Dauereinsatz war, werden für die Region auch am Donnerstag (17. August) mögliche Unwetter mit Hagel und Sturmböen erwartet. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Erneute Unwettergefahr in Frankfurt: Hagel und Sturmböen drohen

Durch die feucht-warme Luft sind insbesondere in der Südhälfte Hessens Gewitter am Nachmittag und am Abend wahrscheinlich. Innerhalb kurzer Zeit könnte Frankfurt erneut von einer Starkregen-Front erwischt werden. Dabei seien auch kleinkörniger Hagel sowie stark stürmische Böen erwartbar. Nach Angaben der Wetter-Experten sind damit erneute Unwetter nicht ausgeschlossen.

Nach dem schweren Unwetter in Frankfurt werden auch heute weitere Gewitter erwartet (Symbolbild). © IMAGO/Jan Eifert

Am Donnerstag (17. August) bleibt die Luft schwül, und die Temperaturen reichen von 24 Grad im Norden bis zu 29 Grad im Süden von Hessen. In der Nacht zu Freitag sind erneut mitunter heftige Schauer und Gewitter zu erwarten. Im Laufe der Nacht kann mancherorts Nebel entstehen.

Frankfurt: Sommer kehrt zum Wochenende zurück

Zum Wochenende soll es wettertechnisch zunächst ruhiger werden. Nach vereinzelten Schauern im Süden sind am Freitag (18. August) Temperaturen von bis zu 32 Grad sowie Sonne vorhergesagt. Auch am Samstag (19. August) bleibt es laut Wetter-Experten sommerlich. Es wird sogar noch heißer – Temperaturen bis zu 34 Grad sind möglich. Nur im Norden ist mit vereinzelten Schauern zu rechnen, so die Meteorologen. In der Nacht kühlt es ab, die Temperaturen sinken auf bis zu 14 Grad, in Frankfurt auf 20 Grad.

Am Sonntag (20. August) zeigt sich das Wetter wechselhaft – von heiter bis wolkig, vereinzelt kann es kurz regnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen sommerlichen 27 und 32 Grad. (jos)

Über 500 Einsätze für die Feuerwehr, heftige Bilder vom Südbahnhof oder dem Flughafen: Das Gewitter von Mittwoch hat Frankfurt voll erwischt.