Unwetter: Umgestürzte Bäume auf der A66 – Video zeigt unfassbares Ausmaß in Kassel

News-Ticker

Das Unwetter entlädt sich am Donnerstagnachmittag über Hessen. Kassel versinkt im Chaos. Südhessen kommt glimpflich davon. Der News-Ticker.

+++ 21.02 Uhr: „Auch uns hat das heutige Unwetter getroffen, seit 18.30 Uhr sind wir insbesondere in den westlichen Stadtteilen zu vielen Einsatzstellen unterwegs“, twitterte die Feuerwehr Frankfurt. Die Autobahn A66 ist in beide Richtungen von umgestürzten Bäumen betroffen, berichten die Einsatzkräfte.

Zwischen Zeilsheim und Sindlingen stürzten Bäume in die Oberleitung der Deutschen Bahn und entzündeten sich durch den Strom. Ein Blitzeinschlag im Westend zerstörte einen Schornstein, welcher nach Abzug des Gewitters durch die Höhenrettung abgetragen wurde, teilte die Feuerwehr Frankfurt mit.

Hochwassermeldestufe nur im Taunus erreicht

+++ 20.03 Uhr: Zur Überschreitung einer Hochwassermeldestufe kam es laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) aber zunächst nur in Eppstein im Main-Taunus-Kreis. Dort wurde die erste von drei Warnstufen überschritten.

Überflutete Straßen, umgestürzte Verkehrsschilder und Bäume sowie abgedeckte Dächer sind eine erste Bilanz nach dem Unwetter im Taunus. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, stehen einzelne Straßen unter Wasser.

In Kassel kommt die Feuerwehr bei der Vielzahl an Einsätzen derzeit kaum hinterher, berichtet die dpa. Am Hauptbahnhof sorgen Probleme mit Wasser und am Bahnhof Wilhelmshöhe mit der Oberleitung für einen weiterhin massiv beeinträchtigten Bahnverkehr. Auch ins Galeria-Kaufhaus drang das Wasser ein. Auf Social Media teilen die Bewohner von Kassel ihre Videos vom Unwetter.

Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mainz gesperrt

+++ 19.27 Uhr: Über Frankfurt und Offenbach ließ das Unwetter zwar auch einige Hagelkörner ab, Schäden wie in Nordhessen sind derzeit aber noch nicht bekannt. Auch in der Region um Darmstadt fiel das angekündigte Wetter-Extrem verhältnismäßig harmlos aus.

Probleme bereitet derzeit ein umgestürzter Baum auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mainz-Mombach. Die Strecke ist gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit.

Gerüchte über Tornado am Edersee – Polizei: „komplette Falschmeldung“

+++ 19.11 Uhr: Nach und nach werden die Auswirkungen des Unwetters über Nordhessen klarer. In Kassel sollen am Freitag (23. Juni) einige Kitas und Schulen nicht öffnen, wie die Stadt mitteilte. Weiterhin ruft die Stadt auf, Parkanlagen wegen der Gefahr von umstürzenden Bäumen nicht zu betreten.

Zudem kursierten Gerüchte über einen Tornado im Kreis Waldeck-Frankenberg. Das schloss ein Polizeisprecher gegenüber dieser Redaktion aber aus. „Das ist eine komplette Falschmeldung“, sagte er. Fotos zeigen jedoch eine deutlichen Rüssel unterhalb einer mächtigen Wolkendecke. Rund um den Edersee seien abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume und vollgelaufenen Keller zu beklagen.

In Mittel- und Südhessen sind bislang noch keine größeren Schäden durch das Unwetter bekannt.

+++ 18.38 Uhr: Die Unwetterfront ist in südliche Richtung weitergezogen. In Mittel- und Südhessen kommt es derzeit gebietsweise zu Starkregen und stürmischen Böen. Im Kreis Waldeck-Frankenberg hat das Unwetter bereits seine Spuren hinterlassen.

Im Taunus ist der Bahnverkehr derzeit massiv eingeschränkt. Eine Signalstörung in Bad Homburg und eine Fahrzeugstörung bei Oberursel sorgen derzeit für Verspätungen und Ausfälle. Inwieweit das mit dem Unwetter über Hessen zusammenhängt, teilte der Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) nicht mit.

+ Das Unwetter hat für zahlreiche Verwüstungen in Kassel gesorgt. © HNA

Unwetter in Hessen: Bahn sperrt ICE-Strecke Fulda-Kassel-Göttingen

+++ 18.25 Uhr: „Die Strecke Fulda - Kassel - Göttingen ist gesperrt“, schreibt die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage. Nach dem schweren Unwetter über Nordhessen am Nachmittag ist an einen geregelten Bahnverkehr derzeit nicht zu denken. Am Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel ist der Vorplatz und die Wilhelmshöher Allee komplett geflutet, wie Videos aus dem Netz zeigen.

„ICE/IC-Züge aus Richtung Süden enden in Frankfurt und ICE/IC-Züge aus Richtung Norden enden und beginnen in Hannover. Zusätzlich kommt es zu Zugausfällen und hohen Verspätungen“, schreibt die Bahn. Überhaupt sollen sich Bahnreisende über die aktuelle Lage informieren. Derzeit kommt es zu massiven Verspätungen oder Ausfällen. Reisende zwischen Norden und Frankfurt sollen auch Zugverbindungen über Köln nutzen.

Unwetter über Nordhessen: Brenzlige Situation für Ruderer in Kassel

+++ 17.45 Uhr: Dächer abgedeckt, Keller vollgelaufen und Bäume umgestürzt: Das Unwetter hat sich am Donnerstagnachmittag mit voller Kraft über Kassel und Umgebung entladen. Ersten Angaben zufolge ging bei den Leitstellen „zahlreiche Meldungen“ ein. Besonders brenzlig war die Situation offenbar für eine Ruderer-Gruppe auf der Fulda, die sich aber rechtzeitig retten konnte.

In den sozialen Medien kursieren Videos und Fotos von überschwemmten Straßen und Hagelkörnen in der Größe von Tischtennisbällen.

+++ 17.22 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat inzwischen aktuelle, amtliche Warnmeldungen vor Unwettern und schweren Gewittern für mehrere Städte und Landkreise in Hessen herausgegeben.

Aktuell bis 19 Uhr gilt die Warnung in Nordhessen in folgenden Kreisen:

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Waldeck-Frankenberg

Kreis und Stadt Kassel

Werra-Meißner-Kreis

Bis 18.30 Uhr gilt die Unwetterwarnung in folgenden Städten und Kreisen im Rhein-Main-Gebiet:

Stadt Frankfurt

Stadt und Kreis Offenbach

Hochtaunuskreis

Main-Taunus-Kreis

Kreis Groß-Gerau

Kreis Limburg-Weilburg

In Mittelhessen gilt die DWD-Warnung bis 19 Uhr in folgenden Landkreisen:

Kreis Gießen

Kreis Marburg-Biedenkopf

Lahn-Dill-Kreis

Wilhelmshöher Allee in Kassel pic.twitter.com/gZ5poiwBbe — EviTetir (@EviTetir) June 22, 2023

+++ Update vom Donnerstag, 22. Juni, 16.52 Uhr: In Kassel entladen sich in diesen Minuten die Gewitterzellen. Riesige Hagelkörner fallen auf den Boden, in der Innenstadt ist es in Innenhöfen plötzlich weiß, erste Keller und Wohngebäude drohen vollzulaufen. Auch Straßen sind unter Wasser, Autofahrer bahnten sich nur sehr langsam den Weg durch die Wassermassen.

Wetter-Experte Jörg Kachelmann schrieb zur aktuellen Wetterlage über Nordhessen: „In Sicherheit bringen in Kassel und drumherum.“

Hessen erwartet heftige Gewitter - Lage soll sich erst am Freitag beruhigen

Erstmeldung vom Donnerstag, 22. Juni, 11.01 Uhr: Kassel/Offenbach - Schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, Orkanböen und Hagel erwartet die Menschen in Hessen am Donnerstag (22. Juni) - auch vereinzelte Tornados sind nicht ausgeschlossen. Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach gilt eine hohe Unwettergefahr für ganz Hessen ab dem Nachmittag. In Landkreisen Nordhessens und Kassel können Starkregen, Blitz und Donner schon um die Mittagszeit ab 12 Uhr auftreten. Die Höchsttemperaturen sollen bei 24 bis 31 Grad liegen. Vorabwarnungen meldete der DWD für sämtliche Landkreise in Hessen bereits am Mittwochnachmittag.

Ein kleinräumiges Tief verlagere sich von Frankreich über die Mitte Deutschlands und sorge somit für eine Schwergewitterlage. Erst am Freitagvormittag soll das Wetter beruhigen. Die Gewitter sollen auch in der Nacht zum Freitag noch anhalten. Es kühlt laut Vorhersage auf 13 bis 17 Grad ab. Erst am Freitagmorgen lassen die Schauer und Gewitter nach, wie der DWD erklärte.

Gewitterwarnungen gelten für ganz Hessen - Wochenende soll wieder heiß werden

In der hessischen Nordosthälfte soll es noch bis in den Freitagnachmittag hinein regnen. In den übrigen Teilen Hessens bleibt es am Freitag den Angaben nach überwiegend bewölkt - bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad.

+ In ganz Hessen drohen Gewitter. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Für das Wochenende sagten die Meteorologen sehr hohe Temperaturen und trockenes Wetter bis 32 Grad voraus. (csa/esa/dpa)

Rubriklistenbild: © gaesxxhh/TikTok/Screenshot