Unwetter sorgt für zahlreiche Einsätze in Hattersheim

Feuerwehrleute stehen vor den Trümmern eines abgedeckten Daches einer Autowerkstatt. © Jonas Kießling/Wiesbaden112/dpa

Ein Unwetter hat in Hattersheim am Main (Main-Taunus-Kreis) zu 94 Einsätzen der Feuerwehr geführt. Dadurch stürzten am Donnerstagabend zahlreiche Bäume auf Häuser und Autos, wie die Feuerwehr mitteilte. Ebenso wurden zahlreiche Dächer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Dabei soll es laut Feuerwehr im Ortsteil Okriftel sogar zu einer „Windhose“ gekommen sein.

Hattersheim am Main - Insgesamt 85 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. dpa