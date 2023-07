DWD warnt vor Gewittern in Kassel und im Kreis Kassel

Von: Caspar Felix Hoffmann

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt derzeit vor Unwettern in Hessen, insbesondere in Kassel und im Kreis Kassel. Weitere Landkreise seien betroffen.

Kassel – In Teilen Hessens wird es ungemütlich. Das geht aus einer aktuellen Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Demnach drohen am Freitag (21. Juli) in der Region Gewitter.

Die Offenbacher Meteorologen teilen Gewitter in vier Kategorien ein:

Warnstufe 1 Gewitter Warnstufe 2 Starkes Gewitter Warnstufe 3 Schweres Gewitter Warnstufe 4 Extremes Gewitter

Gewitter zeichnen sich laut DWD durch elektrische Entladungen aus, also Blitz und Donner. Auch Sturmböen seien möglich. Bei Warnstufe 2 kämen teils schwere Sturmböen, Starkregen oder Hagel hinzu. „Schwere Gewitter“ seien zusätzlich durch orkanartige Böen, eventuell mit Tornadogefahr, heftigem Starkregen und Hagelgefahr gekennzeichnet. Noch extremer sei die Warnstufe 4. Hier können Gewitter mit „extrem heftigem“ Starkregen oder „extremem“ Wind einhergehen.

Für Teile Hessens gelte derzeit die Unwetterwarnstufe 1. Der DWD warnt grundsätzlich vor Gewittern: Bei Blitzschlag bestehe Lebensgefahr!

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. (Symbolbild) © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Unwetterwarnung für Teile Hessens: Welche Kreise sind betroffen?

Kreis und Stadt Kassel

Kreis Limburg-Weilburg

Kreis Northeim (Niedersachsen) – Warnstufe 2, starkes Gewitter

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Waldeck-Frankenberg

Die aktuelle Unwetterwarnung für Teile Hessens gelte derzeit bis zum Nachmittag. Sie könne aber von den Wetterexperten in Offenbach jederzeit angepasst – im Zweifelsfall auch verlängert – werden.

Der DWD wurde nach eigenen Angaben 1952 gegründet und ist der meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Zu seinen Aufgaben gehöre unter anderem die meteorologische Sicherung der Luft- und Seeschifffahrt und die Warnung vor Wetterereignissen, „die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährlich werden können“. So wie im aktuellen Fall in Hessen. (cas)