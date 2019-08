Update: Gesundheitsamt Marburg geräumt - Klagen über Husten und Schwindel - Polizei steht vor Rätsel

Mehrere Verletzte

+ © Screenshot Google Maps Zahlreiche Helfer von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sind im Einsatz an der Schwanallee in Marburg. © Screenshot Google Maps

Große Aufregung am Montag in der Schwanallee in Marburg: Das Gesundheitsamt wurde geräumt. Bei den Ermittlungen steht die Polizei vor einem Rätsel.