Ursache tödlicher Verletzungen von Obdachlosem noch unklar

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Nach dem Tod eines obdachlosen Mannes in Frankfurt ermittelt die Polizei weiter zur Ursache der schweren Kopfverletzungen. In Betracht kämen sowohl ein Unfall als auch ein mögliches Gewaltverbrechen, teilte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Freitag mit. Eine rechtsmedizinische Untersuchung solle mehr Klarheit bringen.

Frankfurt/Main - Der 48-Jährige estnischer Herkunft war laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch im Gutleutviertel gefunden worden. Sein Zustand habe sich später verschlechtert. Der Mann erlag seinen Kopfverletzungen am Mittwoch im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben könnten. Der Mann hatte selbst nicht mehr befragt werden können, als Rettungskräfte ihn auffanden, hieß es. dpa