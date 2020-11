US-Wahl 2020: So reagieren die Menschen aus Hessen

Das Ergebnis der US-Wahl 2020 wird weltweit mit Spannung erwartet. Auch Menschen aus Hessen haben sich zu dem großen Ereignis zu Wort gemeldet.

in den beschäftigt derzeit die ganze Welt – alle Ergebnisse der US-Wahl 2020 im Live-Ticker. Auch Menschen aus Hessen melden sich zur Wahl zu Wort.

melden sich zur Wahl zu Wort. Die Stimmung in den sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook ist gemischt.

Frankfurt – Schon vor Ende der Stimmauszählung zählt die US-Wahl 2020 zu einer der spannendsten Wahlen der US-Geschichte. Doch nicht nur in den USA selbst schauen Menschen gebannt auf die Fernsehbildschirme – der Rest der Welt erwartet das Wahlergebnis ebenfalls mit Spannung.

Auch in Hessen sind zahlreiche Amerikanerinnen und Amerikaner wahlberechtigt. Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Montag (02.11.2020) lebten Ende letzten Jahres knapp 15.400 US-Bürger in Hessen, die meisten davon in Frankfurt (3.200), im Hochtaunuskreis (1.350) und in Wiesbaden (1.250).

Wie viele sich tatsächlich an der Wahl beteiligen, ist allerdings unklar. „Die Registrierung für die Wahl läuft über die einzelnen Bundesstaaten und nicht über uns“, sagte ein Sprecher des US-Generalkonsulats in Frankfurt der Deutschen-Presse-Agentur. Um an der US-Wahl teilnehmen zu können, müssen sich die hier lebenden US-Bürger in dem Bundesstaat registrieren, in dem sie zuletzt gemeldet waren.

Reaktionen zur US-Wahl 2020 in Hessen: Amerikaner meldet sich zu Wort

So auch der Texaner Thomas Leiser, der sich viele Jahre bei den „Republicans Overseas“ engagierte. Nach Angaben der Deutschen-Presse-Agentur hatte er bereits vor einigen Wochen seinen Wahlzettel abgeschickt. Der 73-Jährige, der in der Nähe von Gießen lebt, wollte in der Wahlnacht lange aufbleiben. Letztendlich sei es wichtig, dass es ein eindeutiges Ergebnis gebe, wer auch immer gewinne.

Neben US-Bürgern melden sich auch mehr und mehr hessische Politiker wegen der US-Wahl 2020 zu Wort. So auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. In einem Interview mit FFH äußert er sich kritisch zur Wahl. Die unklare Lage über den Wahlausgang sei ein schlechtes Zeichen. Donald Trump habe gespalten und gelogen. Die Wiederwahl wäre demnach schlecht „für die USA und leider auch für die Welt“.

US-Wahl 2020: Sozialminister aus Hessen nimmt Donald Trump aufs Korn

Im Gegensatz dazu nimmt der hessische Sozialminister Kai Klose die Aussagen von Donald Trump aufs Korn. Der Präsident hatte getwittert, dass die Demokraten versuchten, die Wahl zu stehlen. Kurz später erklärte er sich vorzeitig zum Wahlsieger:

Hat er jetzt in seiner Welt gewonnen oder wurde ihm der Sieg gestohlen? 🧐 #ElectionDay — Kai Klose🇪🇺🏳️‍🌈 (@Kai_Klose) November 4, 2020

Ebenfalls positiv äußert sich die Vorsitzende der SPD-Fraktion in Hessen, Nancy Faeser. In einem Twitter-Post drückt sie am Mittwoch (04.11.2020) die Daumen für einen Sieg von Joe Biden. Außerdem zeigt sie sich erfreut über die Wiederwahl der Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez ins Repräsentantenhaus. Sie hatte sich gegen ihren republikanischen Herausforderer durchgesetzt.

Gemischte Stimmung in den sozialen Netzwerken zur US-Wahl 2020

In den sozialen Netzwerken ist die Stimmung zur US-Wahl 2020 gemischt. Während sich viele einen positiven Wahlausgang für Joe Biden wünschen, kritisieren manche die US-Wähler. „Egal, wie die #Election2020 jetzt am Schluss noch ausgeht, die Tatsache, dass mehr als 65 Mio. Amerikaner*innen für einen rassistischen, frauen- und LGBTQ-feindlichen Narzissten und Autokraten gestimmt haben, lässt mein Herz als Amerikanistin bluten...“, so eine Userin.

Wieder andere Nutzer versuchen, die gemischte Stimmung mit neuen Szenarien aufzuheitern. So könnte nach ihrer Meinung auch der türkische Präsident Erdogan oder Lisa Simpson aus der gleichnamigen Zeichentrickserie zum neuen Präsidenten der USA gewählt werden. Egal, wie es am Ende ausgeht, die US-Wahl 2020 wird noch lange im Kopf der Menschen in Hessen und der Welt bleiben. (Luisa Ebbrecht)