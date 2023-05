Vandalismus: Unbekannte verwüsten zwei Schulen in Fritzlar

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Unbekannte sind in zwei Schulen im nordhessischen Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) eingebrochen und haben sie erheblich verwüstet.

Fritzlar/Wiesbaden - Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst Glastüren und -fenster der beiden Grund- und Förderschulen ein, um hineinzugelangen. Im Innenbereich seien Schränke, Schubladen und Verbindungstüren gewaltsam aufgehebelt und nach Wertgegenständen durchsucht worden.

In beiden Schulen wurden demnach Einrichtungsgegenstände und Mobiliar über mehrere Stockwerke hinweg wahllos zerstört und Geldkassetten aufgebrochen. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. An einer Schule wurde laut Polizei ein Feuerlöscher aus der Halterung gerissen und Löschschaum im Innen- und Außenbereich versprüht. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 30.000 Euro.

Wie der Schwalm-Eder-Kreis mitteilte, musste der Unterricht wegen der Aufräumarbeiten an beiden Schulen am Montag ausfallen. Ob er am Dienstag wieder regulär stattfinden kann, ließe sich noch nicht sagen, hieß es. „Wir sind erschrocken und auch stinksauer“, sagte Landrat Winfried Becker demnach. „Das war blinde Zerstörungswut und ergibt keinerlei Sinn.“

Auch Hessens Kultusminister Alexander Lorz äußerte sich: „Es ist schlimm zu hören, wie zerstörerisch die Täter vorgegangen sind“, kommentierte er den Vorfall. „Gerade die jüngsten Schülerinnen und Schüler werden sicher aufgeregt sein und mit keinem guten Gefühl in ihre Schulen zurückkehren. Wir stehen mit unserem Staatlichen Schulamt vor Ort für alle Unterstützung bereit.“ dpa