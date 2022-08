Vater und Sohn bei Zimmerbrand schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem Zimmerbrand in Steinbach im Taunus sind ein pflegebedürftiger Mann und sein Sohn schwer verletzt worden. Nachbarn aus dem Wohnhaus in der Stadt im Hochtaunuskreis haben am Freitagvormittag Rauch aus der Erdgeschosswohnung steigen sehen und umgehend den Notruf gewählt, wie die Freiwillige Feuerwehr Steinbach mitteilte. Nachdem es über die Eingangstür nicht klappte, schlug der zur Hilfe eilende Sohn des Pflegebedürftigen das Fenster an der Hausfront ein und rettete seinen Vater aus der Wohnung, sagte Stadtbrandinspektor Mathias Bergmann.

Steinbach/Taunus - Dabei zog sich der Sohn schwere Schnittverletzungen zu. Leicht verletzte Nachbarn sowie der Sohn seien vor Ort behandelt worden, sagte Bergmann. Der Vater wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik für Schwerbrandverletzte geflogen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar, von Brandstiftung geht die Feuerwehr aber nicht aus. dpa