Autofahrerin hält erschöpfte Männer für Klimakleber: „Vatertagsaktivisten“ sorgen für kuriosen Polizeieinsatz

Von: Maibrit Schültken

Wegen vermeintlicher Klimakleber rückte die Polizei am Donnerstag (18. Mai) in Südhessen an. Der vergebliche Einsatz war eine Verwechslung.

Alsbach-Hähnlein – Sie setzen sich auf die Straße, blockieren den Verkehr und bewegen sich nicht mehr freiwillig – oder doch? In Alsbach-Hähnlein im Landkreis Darmstadt-Dieburg beobachtete eine Frau am Donnerstag (18. Mai) eine Gruppe Männer, wie sie sich gemütlich auf der Landstraße niederließen und sah direkt Gefahr im Verzug. Erst im März waren die Klimaaktivisten der Letzten Generation in Darmstadt aktiv gewesen.

Die alarmierte Polizei konnte jedoch am vermeintlichen Tatort auf der L 3112 in der Nähe der A 5 niemanden mehr antreffen. Hier hatte sich scheinbar doch niemand festgeklebt. Stattdessen war die Straße für die Gruppe wohl aus einem anderen Grund auf einmal besonders bequem erschienen.

Am Vatertag (18. Mai) ziehen für gewöhnlich viele Männer mit einem Bollerwagen los. © Manngold/Imago

Auf die Straße gesetzt: Keine Fahndung nach vermeintlichen „Klimaklebern“

Von einer langen Vatertagswanderung erschöpft, suchten die Männer beim Überqueren der Straße nur eine kurzfristige Erholung und setzen ihren Weg bald schon in eine unbekannte Richtung fort. Nach den harmlosen „Vatertagsaktivisten“ wird laut Polizei nicht weiter gefahndet. (Maibrit Schültken)