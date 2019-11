Jahrhundertflut in Venedig: Stadt steht unter Wasser

Dramatisches Hochwasser in Venedig: Die Lagunenstadt kämpft mit verheerenden Wassermassen. Der Bürgermeister spricht von einer „Katastrophe“ und macht den Klimawandel verantwortlich.

Venedig - Die Lage in Venedig ist verheerend. Das durch heftige Regenfälle ausgelöste Hochwasser hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dramatische Formen angenommen. Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach von einer „Katastrophe“ und mobilisierte am späten Dienstagabend alle Einsatzkräfte. Venedig sehe sich mit einem Hochwasser konfrontiert, das mehr als außergewöhnlich sei, schrieb Brugnaro auf Twitter. Es seien alle verfügbaren Kräfte mobilisiert worden, um die Kontrolle über die Situation zu behalten. Zudem kündigte er in einem Video auf Facebook später an, am Mittwoch den Notstand auszurufen.

Das als „Acqua Alta“ bekannte Hochwasser stieg in Venedig kurz vor Mitternacht auf einen Pegel von 1,87 Meter. Das war der höchste Wert seit mehr als 50 Jahren. Nur ein einziges Mal seit Beginn der Aufzeichnungen 1923 war das Wasser noch ein wenig höher: 1966 lag der Pegel bei 1,94 Meter. Bei normaler Flut steigt der Wasserspiegel bis zu 90 Zentimeter über den Normalstand, steigt er höher, wird von „Acqua alta“ gesprochen.

Wie Brugnaro am frühen Mittwochmorgen twitterte, sank der Pegel im Lauf der Nacht zwar wieder, doch noch ist unklar, wie sich die Hochwasser-Lage in Venedig weiter gestalten wird. Wetterbesserung ist am Mittwoch jedenfalls nicht in Sicht, in ganz Italien ist wie schon seit Tagen weiter Regen angesagt. Zwischendurch stieg der Pegel wieder auf etwa 160 Zentimeter an. Eine derartige Flut hinterlasse „unauslöschliche Spuren“, so Brugnaro, nun sei die Regierung gefragt.

Hochwasser in Venedig: Markusplatz komplett überflutet

Der Markusplatz in der Unesco-Welterbestadt war in der Nacht zum Mittwoch komplett überflutet, in den Dom drang Wasser ein. Touristen und Einheimische wateten zunächst noch in Gummistiefeln über den Platz, am Abend fuhr nur noch die Polizei in Venedig mit Booten. Auch in den Markusdom drang das Wasser ein. Es habe durch das Hochwasser unter anderem Schäden am Mauerwerk angerichtet, berichteten italienische Medien. „Wir versuchen, den Schaden in Grenzen zu halten“, sagte der Ingenieur der Basilika, Pierpaolo Campostrini. Am Morgen hieß es, dass die gesamte Krypta unter Wasser gestanden habe.

Durch die Straßen trieben Stühle und Tische, vielerorts wurden Anlegestellen für die berühmten Touristen-Gondeln weggerissen. Gondeln und Boote wurden aus ihren Vertäuungen gerissen und trieben durch die Kanäle. Drei „Vaporetti“, wie die Motorschiffe im öffentlichen Nahverkehr der Stadt genannt werden, sanken. Die Küstenwache schickte spezielle Boote in die überfluteten Straßen, die als schwimmende Krankentransporte fungieren sollten. „Wir haben es mit apokalyptischen Zerstörungen zu tun“, sagte der Präsident der Region Venezien Luca Zaia laut Ansa.

Wegen der außergewöhnlich hohen Wasserstände durch das Hochwasser wurden in Venedig Kindertagesstätten und Grundschulen geschlossen, teilte die Kommune mit.

Überschwemmung in Venedig: Zwei Menschen ums Leben gekommen

In den nahezu die ganze Stadt bedeckenden Fluten sind Medienberichten womöglich zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, ist ein 78-jähriger Mann auf der südlich von Venedig gelegenen Insel Pellestrina von einem elektrischen Schlag getroffen worden, als er versuchte, die Entwässerungspumpe in seinem überfluteten Haus wieder in Gang zu setzen. Ein weiterer Bewohner der Insel ist tot in seinem Haus gefunden worden. Eine natürliche Todesursache wurde in dem Fall aber nicht ausgeschlossen.

Italien: Venedig von einem Rekord-Hochwasser heimgesucht

Hochwasser in Venedig: Bürgermeister macht Klimawandel für Überschwemmung verantwortlich

Venedig wird wegen seiner Lage in der Lagune immer wieder von Hochwasser heimgesucht, die Lage verschärft sich aber zunehmend. Für Brugnaro liegt der Grund auf der Hand. Der Bürgermeister der Unseco-Welterbestadt machte den Klimawandel für die immer häufiger werdenden Überschwemmungen verantwortlich. „Wir rufen die Regierung auf, uns zu helfen, die Kosten werden hoch sein.“

Die Stadt will seit langem ein Flutschutzsystem installieren, da der Anstieg des Meeresspiegels immer häufiger zu Überflutungen führt. (mit dpa/afp)