Veranstalter: Mehr als 400.000 Besucher bei Hessentag

Teilen

Das Wappen von Pfungstadt (l-r), der Hessen-Löwe und die „Hessentags-Flagge“ wehen in der Innenstadt im Wind. © Andreas Arnold/dpa

Mehr als 400.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter den Hessentag in Pfungstadt besucht. Bürgermeister Patrick Koch (SPD) zog am Sonntag nach zehn Tagen eine positive Bilanz des Landesfestes. Rund 1200 Veranstaltungen würden in Erinnerung bleiben. Der Hessentag in der südhessischen Stadt unter dem Motto „Pfungstadt zieht an - 1973 & 2023“ sollte am Nachmittag mit einem großen Umzug zu Ende gehen.

Pfungstadt - Es war der erste Hessentag nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause. Insgesamt rechneten die Veranstalter mit rund 600.000 Besucherinnen und Besuchern. Den Hessentag gibt es seit 1961. Ins Leben gerufen wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn (SPD). dpa