Veranstaltungen in Hessen in Gefahr – Kann es so noch Stadtfeste geben?

Von: Caspar Felix Hoffmann

Das Schlossgrabenfest beschäftigt den Verwaltungsgerichtshof. Die Entscheidung der Richter hat Auswirkungen auf künftige Veranstaltungen in Hessen.

Darmstadt – Kurz vor Beginn des viertägigen Schlossgrabenfestes vom 25. bis 28. Mai in Darmstadt setzte das Verwaltungsgericht Darmstadt Lärmobergrenzen fest. Das Gericht entschied per einstweiliger Anordnung, dass vor der Wohnung eines klagenden Anwohners bestimmte Lärmspitzen nicht überschritten werden dürfen. Der Kläger wohnte in der Nähe einer der drei Live-Bühnen.

Ab Donnerstag (25. Mai) galt deshalb vor der Wohnung des Klägers ab 22 Uhr eine Lärmobergrenze von 55 Dezibel. Das entspricht der Lautstärke eines auf Zimmerlautstärke eingestellten Fernsehers. Von Freitag bis Sonntag (26. bis 28. Mai) durfte es laut Gericht von 6 bis 24 Uhr maximal 70 Dezibel laut sein – das entspricht einem vorbeifahrenden Auto –, hier musste erst ab 24 Uhr auf maximal 55 Dezibel reduziert werden.

Mehrere tausend Besucher lauschen der Band Voxxclub beim Schlossgrabenfest auf dem Karolinenplatz in Darmstadt. © Guido Schiek/dpa

Veranstaltungen in Hessen gefährdet: Anwohner wollten Freikarten ergattern

„Man muss sich das vorstellen: Zwei Anwohner schreiben eine E-Mail, zwölf Stunden später kommt der Beschluss“, sagte der Veranstalter des Schlossgrabenfestes, Thiemo Gutfried, der Bild-Zeitung. Die beiden Anwohner hätten sich darüber beschwert, dass sie sich durch die Lautstärke des Festes gestört fühlten – vor allem durch die Musik.

Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen die beiden Anwohner zuvor versucht haben, Freikarten für das Schlossgrabenfest zu ergattern. Dazu hätten sie – wie in den Vorjahren – vorab eine E-Mail an die Veranstalter geschrieben. Anders als in den Vorjahren hätten die Anwohner in diesem Jahr jedoch keine Freikarten erhalten.

Veranstaltungen in Hessen in Gefahr: Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel

Der Veranstalter kündigte zugleich an, gegen die einstweilige Verfügung des Verwaltungsgerichts Darmstadt Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel einzulegen. Sollte dies scheitern, hätte der Präzedenzfall Auswirkungen auf Hessen – und Deutschland.

„Wir bekommen viel Zuspruch von anderen Veranstaltern, Vereinen und Brauereien. Denn alle wissen: Verlieren wir, bedeutet dies das Ende aller Veranstaltungen“, sagte Gutfried. „Denn ohne Planungssicherheit kann keiner – und schon gar kein Verein – das finanzielle Risiko für eine Veranstaltung auf sich nehmen.“ (cas)