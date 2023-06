„Verbindet uns auf ewig“: WM-Heldinnen feiern Jubiläum

Fußballspielerin Nia Künzer (vorn l) und Team-Kapitän Bettina Wiegmann jubeln mit dem gewonnenen WM-Pokal. © Boris Roessler/dpa

Die Fußball-Weltmeisterinnen von 2003 haben knapp 20 Jahre nach ihrem Triumph in den USA ein Wiedersehen gefeiert. Das damalige Team von Bundestrainerin Tina Theune traf sich am Samstag auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main. „Das ist ein Erlebnis, das verbindet uns auf ewig“, sagte Nia Künzer über den WM-Triumph. Die Stürmerin hatte im Endspiel von Carson beim 2:

Frankfurt/Main - 1 nach Verlängerung gegen Schweden zehn Minuten nach ihrer Einwechslung das Golden Goal erzielt. Das Treffen nun sei einfach „mega“, meinte die 43 Jahre alte ARD-Fußballexpertin.

Für die DFB-Spielerinnen war es der erste WM-Titel, der zweite folgte vier Jahre später mit Trainerin Silvia Neid in China mit einem 2:0 im Finale gegen Brasilien. „Es ist total schön, alle wiederzusehen“, sagte die 59 Jahre alte Neid, die 2003 Theune assistiert hatte. Bei der bevorstehenden WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) hofft die Auswahl von Martina Voss-Tecklenburg auf den dritten WM-Erfolg.

„Wir waren damals eine verschworene Gemeinschaft“, erklärte Theune (69) das Erfolgsgeheimnis der Weltmeisterinnen, die im Finale von Künzers genialem Moment profitierten. „Ich glaube, das kann keiner mehr hören“, sagte die Siegtorschützin über ihren Kopfballtreffer, der später zum Tor des Jahres 2003 gekürt wurde. „Wir sprechen über ganz viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel damals die Analyse am Videorekorder gemacht.“ dpa