Verdacht des versuchten Mordes nach Geldautomatensprengung

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mehr als 150.000 Euro Beute und Verdacht des versuchten Mordes nach einer Geldautomatensprengung in Bad Homburg: Zwei Tatverdächtige müssen sich am Sonntag dem Haftrichter stellen. Ein Dritter ist noch auf der Flucht.

Bad Homburg - Nach einer Geldautomatensprengung eines Bankinstituts in Bad Homburg besteht bei zwei bereits festgenommen Verdächtigen auch der Verdacht des versuchten Mordes. Dieser Verdacht bestehe „aufgrund der erheblichen Auswirkungen der für die Täter unkontrollierbaren Explosion inmitten von Bad Homburg“, hieß es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt. An dem Gebäude der Bank entstand den Angaben nach durch die Wucht der Explosion ein hoher Sachschaden. Ein Betrag war noch nicht bekannt. Die Täter sollen Festsprengstoff verwendet haben.

Sie sollen mehr als 150.000 Euro aus dem Geldautomaten erbeutet haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die Polizei und das Landeskriminalamt am Sonntag mitteilten. Von den vermutlich insgesamt drei Tätern ist der dritte demnach noch auf der Flucht. Den beiden 25- und 27-jährigen Festgenommenen werde auch das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Am Samstagmorgen sollen die drei mutmaßlichen Täter den Geldautomaten gesprengt haben und dann mit einem Auto geflüchtet sein. Die alarmierte Polizeistreife habe den Wagen aber verfolgen können. Auf einer Zufahrt zur Autobahn 661 habe die Polizei mit einer Fahrsperre, sogenannte Stop Sticks, auf das Auto mit den Verdächtigen gewartet und deren Fahrt stoppen können. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend zu Fuß weiter, wobei der 25-Jährige gefasst wurde, wie es weiter hieß. Im Auto der mutmaßlichen Täter habe die Polizei die Beute sichergestellt. Der 27-Jährige sei im Anschluss durch Fahndungsmaßnahmen überführt worden. Die Suche nach dem dritten Verdächtigen mit Polizeihubschrauber blieb den Angaben nach bislang erfolglos.

Eine Haftrichterin ordnete am Sonntag die Untersuchungshaft für die beiden Tatverdächtigen an. Da die beiden Festgenommenen aus den Niederlanden stammen, fanden noch am Samstag Durchsuchungen in den Städten Utrecht und Amsterdam statt. Zu den Ergebnissen der Einsätze äußerte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. dpa