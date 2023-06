Verdi will erneut mehrtägigen Warnstreik bei TÜV in Hessen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Beim TÜV Hessen drohen ab Donnerstag (29. Juni) erneut mehrtägige Warnstreiks. Führerscheinprüfungen und Hauptuntersuchungen könnten betroffen sein.

Frankfurt – Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des TÜV Hessen erneut zu Warnstreiks aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Dienstag (28. Juni) in Frankfurt mitteilte. Die dritten Warnstreiks beginnen laut Verdi am Donnerstag (29. Juni) und dauern bis einschließlich Dienstag (4. Juli). Zeitgleich seien auch Standorte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Rostock, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und im Saarland zu Streiks aufgerufen. Ob Führerscheinprüfungen und auch Hauptuntersuchungen (HU) von Fahrzeugen während des erneuten Warnstreiks wie geplant durchgeführt werden können, ist unklar. Der TÜV Hessen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Eine Führerscheinprüfungsstelle beim TÜV Hessen. (Archivbild) © Uwe Zucchi/dpa

Dritter Warnstreik beim TÜV Hessen: Verdi fordert zwölf Prozent mehr Lohn

Zuvor hätten die Verdi-Mitglieder ein Angebot der Arbeitgeber abgelehnt. „Die Beschäftigten erwarten eine zeitnahe Wiederaufnahme der Verhandlungen und ein abschlussfähiges Angebot“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Peter Bremme. „Jetzt sind Prozente erforderlich, und zwar für 2023, keine Nullmonate und keine lange Laufzeit.“ Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn ab dem 1. April 2023 bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Nicht nur der TÜV macht den TÜV – Warum HU-Preise variieren.

Nach der jüngsten Verhandlungsrunde am 30. Mai habe Verdi eine Beschäftigten-Befragung zu einem Verhandlungsergebnis durchgeführt. Mehr als 60 Prozent der 3100 befragten Verdi-Mitglieder und Nichtmitglieder hätten das Angebot abgelehnt. Daraufhin habe Verdi die Arbeitgeberseite aufgefordert, der Verhandlungskommission ein „abschlussfähiges Angebot“ vorzulegen. Die Arbeitgeber hätten darauf mit einer Einladung zu einem Schlichtungsgespräch geantwortet. Dies wiederum habe Verdi abgelehnt. (cas)