Bahn-Streik in Hessen: Auswirkungen am Sonntag schon vor Streikbeginn erwartet

Von: Florian Dörr, Lea Seitz, Niklas Hecht

Die EVG fordert für ihre Beschäftigten mindestens 650 Euro oder 12 Prozent mehr Lohn im Monat. © IMAGO/54° / Felix Koenig

Erneute Zugausfälle und Behinderungen im Bahnverkehr: Die EVG kündigt zum wiederholten Mal Warnstreiks an. Auch Hessen ist betroffen.

+++ 16.28 Uhr: Laut Informationen der Hessenschau kann es bereits vor dem offiziellen Streikbeginn am Sonntag (14. Mai) um 22 Uhr in Hessen zu Bahn-Ausfällen kommen. Schon ab 18 Uhr könne der angekündigte Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Auswirkungen auf den Verkehr haben, habe eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitgeteilt. Etwa beim S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet sei damit zu rechnen.

Welche Züge und Linien während des Warnstreiks konkret ausfallen, sei bislang unklar. „Prinzipiell wissen wir das erst, wenn der Streik beginnt.“ Sicher ist aber: Im RMV-Gebiet werden die meisten Regional- und S-Bahn-Linien ausfallen. Auch der Fern- und Güterverkehr werden vom Streik massiv betroffen sein.

Auch in Nordhessen müssen sich Fahrgäste am Sonntag bereits tagsüber auf Zugausfälle einstellen. Das schrieb der NVV in einer Mitteilung. Ab den Abendstunden sei dann im gesamten NVV-Gebiet mit Ausfällen von Regionalzügen und RegioTrams zu rechnen. „Möglicherweise kommt der gesamte Zugverkehr im NVV zum Erliegen.“

Offiziell: Bahn-Streik kommt nach Hessen - 50 Stunden Stillstand geplant

+++ 12.36 Uhr: Nun ist es amtlich: Der Bahnstreik kommt zurück nach Hessen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hält an ihrem geplanten 50-Stunden-Warnstreik auf der Schiene ab Sonntagabend fest. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Zuvor war von einem Ultimatum die Rede, das die Gewerkschafter der Bahn gestellt hatten.

Für Hessen bedeutet das: Der Bahnstreik soll - wie auch im Rest Deutschlands - von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr den Schienenverkehr zum erliegen bringen. Der RMV hatte bereits angekündigt: „Im RMV-Gebiet werden die meisten Regional- und S-Bahn-Linien ausfallen. Auch der Fern- und Güterverkehr werden vom Streik massiv betroffen sein.“ Immerhin heißt es: U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse werden nicht bestreikt und verkehren planmäßig.

Bahn-Streik in Hessen noch abzuwenden? EVG stellt Ultimatum

Update vom Freitag, 12. Mai, 8.52 Uhr: Ist der Bahnstreik, der den Schienenverkehr zwischen Sonntag und Dienstag auch in Hessen lahmlegen soll, noch abzuwenden? Die Bahn teilte in der Nacht mit, dass bei Gesprächen bis in die Nacht das Thema Mindestlohn mit EVG-Vertretern diskutiert wurde. „Wir haben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt, jetzt steht die EVG im Wort. Die EVG muss nun ihre Zusage einhalten und den 50-stündigen Warnstreik absagen“, heißt es von DB-Personalvorstand Martin Seiler.

Doch: Gibt sich die EVG damit zufrieden und kippt den unter anderem für Hessen angesetzten 50-Stunden-Streik bei der Bahn? Bislang sieht es nicht danach aus. Denn EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch bezeichnete das Angebot der Bahn als „Scheinangebot“: „Der Arbeitgeber hat am Ende nach langwierigen Gesprächen eine Lösungsoption auf den Tisch gelegt, die für uns diskussionswürdig war. Nachdem wir angefangen haben, diese zu diskutieren, hat er dann einen Rückzieher gemacht.“

Die Gewerkschaft habe der Bahn aber ein Ultimatum gesetzt, im Laufe des Freitags auf sie zuzukommen „und sich zu besinnen“, wie Loroch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ein Gewerkschaftssprecher sagte nun gegenüber der Bild: „Die Deutsche Bahn hat bis heute, 12 Uhr, Zeit, den Warnstreik zu verhindern“.

EVG kündigt nächsten Bahnstreik an - Massive Auswirkungen in Hessen erwartet

+++ 15 Uhr: Laut der Deutschen Bahn können Fahrgäste, die wegen des Streiks ihre Reise verschieben wollen, ihr Ticket bis einschließlich Sonntag flexibel nutzen. Es besteht also keine Zugbindung mehr. Reisende können allerdings auch von ihrem Fahrgastrecht Gebrauch machen und von der Zugfahrt zurücktreten.

Der Streik soll sich außerdem auf die deutsche Wirtschaft auswirken. So komme es laut der Hessenschau zu langen Wartezeiten im Cargo-Bereich der Deutschen Bahn, was ökonomische Folgen haben könnte.

+++ 12.02 Uhr: Nun hat sich der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zum angekündigten Streik bei der Bahn und den zu erwartenden Auswirkungen in Hessen geäußert. „Im RMV-Gebiet werden die meisten Regional- und S-Bahn-Linien ausfallen. Auch der Fern- und Güterverkehr werden vom Streik massiv betroffen sein.“ Immerhin heißt es: U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse werden nicht bestreikt und verkehren planmäßig. Vom Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) gibt es noch keine Stellungnahme. Allerdings werden im Norden Hessens durch den Bahnstreik die selben Auswirkungen wie im Rest des Bundeslandes erwartet.

Zur Erinnerung: Von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagnacht um 24 Uhr ruft die EVG zu Arbeitsniederlegungen im Schienenverkehr auf. „Gerade bei einem 50-Stündigen Streik ist das natürlich sehr ärgerlich für die Fahrgäste“, sagte Cosima Ingenschay als Tarifvorständin bei der Gewerkschaft am Donnerstag in Köln. „Aber wir müssen in dieser Länge streiken, weil wir dann einfach auch stärkere wirtschaftliche Auswirkungen haben und dadurch den Druck erhöhen können.“

Bahnstreik in Hessen: Zugverkehr soll 50 Stunden lahmliegen

Update vom Donnerstag, 11. Mai, 9.17 Uhr: Erneut wird der Bahnverkehr in Hessen bestreikt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat bekanntgegeben, den Zugverkehr deutschlandweit ab Sonntagabend für 50 Stunden lahmlegen zu wollen. Entsprechend ist auch Hessen wieder betroffen.

Konkret bedeutet das: Der Bahnstreik soll - auch in Hessen - von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr anhalten. „Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt“, teilte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay am Donnerstag mit.

Nächster Bahnstreik in Hessen? Gewerkschaft EVG weist Angebot zurück

Erstmeldung vom Mittwoch, 10. Mai, 12.16 Uhr: Wieder müssen Fahrgäste in Hessen mit Ausfällen und Behinderungen im Bahnverkehr rechnen: Erneut hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Warnstreiks angekündigt.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verhandelt momentan mit circa 50 Eisenbahn-Betrieben über höhere Tarifverträge für rund 230.000 Beschäftigte. Im Mittelpunkt steht die Deutsche Bahn. „Wir fordern 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat“, erklärten die beiden EVG-Tarifvorstände, Cosima Ingenschay und Kristian Loroch, zum Start der Tarifrunde 2023. Nachwuchskräfte sollten 325 Euro mehr im Monat erhalten, so die Forderung.

Nächster Bahnstreik in Hessen? EVG weist Bahn-Angebot zurück

Das Angebot der Bahn umfasst einen Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 2.850 Euro mit einer Einmalzahlung von 1.250 Euro im Juni 2023 und monatlichen 200 Euro von Juli 2023 bis Februar 2024. Außerdem bietet die Deutsche Bahn eine 10-prozentige lineare Lohnerhöhung für untere und mittlere Einkommen sowie eine 8-prozentige lineare Lohnerhöhung für obere Einkommen mit einer Laufzeit von 27 Monaten an. Die EVG wies das Angebot zurück: „Das, was uns jetzt vorgelegt wurde, ist aus Sicht unserer Tarifkommission nicht verhandlungsfähig“, erklärte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch. EVG-Vorstand Cosima Ingenschay kommentierte das erneute Angebot der Prämie folgendermaßen: „Der angebotene Inflationsausgleich ist für die Kolleginnen und Kollegen so hilfreich wie ein Würfel Eis in der Wüste.“ Während dieser ruckzuck wegschmelze, blieben die Probleme bestehen.

Zuletzt war Hessen während des bundesweiten Warnstreiks am 21. April von streikbedingten Zugausfällen betroffen gewesen. (lea/fd/nhe)