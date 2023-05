Verhandlungen zwischen Bahn und EVG: Drohen unbefristete Streiks in Hessen?

Warnstreiks

Die Tarifverhandlungen zwischen EVG und der Bahn gehen weiter. Sollte keine Einigung erzielt werden, drohen Streiks in Hessen.

Hessen – Fahrgäste in Frankfurt und in Hessen halten den Atem an: Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn geht es am Dienstag (23. Mai) in Fulda in die nächste Verhandlungsrunde. Drei Tage lang bis einschließlich Donnerstag wollen der Konzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dort über höhere Tarife für rund 180.000 Konzernbeschäftigte sprechen. Sollten sie weiterhin keine Lösung finden, drohen erneute Warnstreiks in ganz Hessen oder gar eine Urabstimmung der EVG über unbefristete Streiks.

Zuletzt war Bewegung in den über Monate festgefahrenen Tarifstreit gekommen: Beide Seiten räumten unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt den Knackpunkt Mindestlohn aus dem Weg. Rund 2000 Beschäftigte hatten den gesetzlichen Mindestlohn bislang nur über Zulagen erhalten. Die Bahn hat zugestimmt, diesen rückwirkend zum März als Sockel in die Tariftabellen aufzunehmen. So können sich künftige Tarifergebnisse auf diese höhere Basis beziehen. Nach dem Vergleich sagte die EVG den geplanten 50-stündigen Bahn-Streik in Hessen und dem Rest von Deutschland ab.

Hessen: Verhandlungen zwischen Bahn und EVG – „Streik ist das letzte Mittel“

In Fulda soll es nun in die Verhandlungen über die konkreten Tarifforderungen gehen. Die Gewerkschaft will mindestens 650 Euro mehr oder zwölf Prozent für die oberen Einkommen, außerdem eine Laufzeit von zwölf Monaten. EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay sagte im ZDF-Morgenmagazin: „Wenn wir am Verhandlungstisch nicht weiterkommen, müssen wir streiken. Das ist das letzte Mittel.“ Daher bleibe man auch bei den Forderungen, da es darum es gehe, einen großen Schritt für die ganze Branche nach vorne zu machen.

Die Bahn hat bislang eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie sowie eine stufenweise Tariferhöhung von insgesamt zehn Prozent für die unteren und mittleren Einkommen sowie acht Prozent für die höheren angeboten. Bei einer Laufzeit von 27 Monaten würde die erste Stufe davon aber erst im nächsten Jahr kommen. Die EVG fordert eine Tabellenerhöhung aber noch 2023. (Patricia Huber/Jakob von Sass/dpa)

