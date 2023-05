Lufthansa will Bordverpflegung „Last Minute“ verkaufen – für 3,50 Euro

Von: Caspar Felix Hoffmann

Lufthansa will auf Europaflügen nach Frankfurt Sonderangebote für das Bordmenü einführen. Damit sollen Nachhaltigkeit und Einnahmen gesteigert werden.

Frankfurt – Hungrige Lufthansa-Passagiere können sich künftig auf Sonderangebote kurz vor der Landung freuen. Die Fluggesellschaft will auf längeren Europaflügen zum Flughafen Frankfurt und nach München nicht mehr benötigte Bordmenüs zum Sonderpreis von 3,50 Euro verkaufen, wie das Unternehmen am Donnerstag (11. Mai) in Frankfurt mitteilte.

Das Angebot gelte nur für verderbliche Speisen und Kuchen, die sonst nach der Landung aus hygienischen Gründen vernichtet werden müssten.

Essen an Bord eines Airbus A380 der Lufthansa. © stock&people/imago

Mehr Nachhaltigkeit, mehr Einnahmen: Lufthansa will Bordverpflegung in letzter Minute verkaufen

Im normalen Service kosten die Gerichte zwischen 4,20 Euro (Kuchen) und 11,90 Euro (Lunchbox). Kostenlos gibt es seit einiger Zeit nur noch eine Flasche Wasser und ein Stück Schokolade. Die frischen Speisen werden nur auf Flügen mit einer Mindestdauer von 60 Minuten angeboten.

Neben den zusätzlichen Einnahmen ergibt sich laut Lufthansa der Nachhaltigkeitseffekt, dass weniger Lebensmittel vernichtet werden müssen. Bei den Tochtergesellschaften Austrian, Swiss und Eurowings wurden im vergangenen Jahr bereits 80.000 Lebensmittel an die Passagiere verkauft. (cas/dpa)