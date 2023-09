Verkehr: A5 Richtung Frankfurt noch bis Montag einspurig

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Nach einem Lkw-Brand auf der A5 bei Homberg im Vogelsbergkreis bleibt die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt vermutlich noch bis Montag teilweise gesperrt. Der Verkehr auf der viel befahrenen Autobahn könne bis dahin nur auf einer Spur laufen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Geschwindigkeit werde dort außerdem auf 80 Kilometer pro Stunde gedrosselt, hieß es in der Mitteilung.

Homberg - Demnach wurde die rechte Fahrspur und der Seitenstreifen notdürftig wieder durch die Autobahnmeisterei hergestellt. Eine Spezialfirma soll am Samstag damit beginnen, den Fahrbahnschaden zu reparieren.

Der brennende Lastwagen hatte am frühen Mittwochmorgen zu einer vorübergehenden Vollsperrung der A5 geführt. Der Lkw war aus zunächst ungeklärter Ursache umgestürzt und in Brand geraten. Der 57-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, wie der Polizeisprecher mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. dpa