Verkehrsbeeinträchtigungen durch City Triathlon in Frankfurt

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Der 13. Frankfurter City Triathlon wird an diesem Sonntag den Verkehr in und um Frankfurt beeinträchtigen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden wegen der zahlreichen erwarteten Teilnehmer und Zuschauer viele Straßen rund um die Veranstaltungsstrecke ab etwa 6.00 Uhr morgens gesperrt. Zudem sollen Teile der Autobahn 3 und der Bundesstraßen 43 und 44 sowie die Schwanheimer Brücke in Richtung Frankfurt von Sperrungen betroffen sein, wie es hieß.

Frankfurt/Main - Die Frankfurter Polizei rät Verkehrsteilnehmern dazu, die Veranstaltungsbereiche am Sonntag zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. dpa