Verkehrsbeeinträchtigungen durch Ironman am Sonntag

Teilen

Ein Triathlet ist auf dem Rad unterwegs. © Georg Wendt/dpa/Symbolbild

Das Sportgroßereignis Ironman wird am Sonntag den Verkehr in Frankfurt beeinträchtigen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, werden wegen der über 3000 Athleten zahlreiche Nahverkehrslinien umgeleitet, unterbrochen oder eingestellt. Besonders Busse und Straßenbahnen werden betroffen sein. Fahrgäste können alternativ auf S- und U-Bahnen ausweichen. U-Bahnen sind planmäßig unterwegs und es sollen zusätzliche S-Bahnen fahren.

Frankfurt/Main - Der Ironman beginnt am 2. Juli um 06.30 Uhr dpa