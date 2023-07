Verkehrseinschränkungen wegen Baustellen im Nordwestkreuz

Ein Straßenschild weist auf eine Baustelle hin. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer ab Samstag mit Behinderungen im Nordwestkreuz Frankfurt rechnen. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Donnerstag mitteilte, wird die Fahrbahn in Richtung Kassel verengt. Die Einschränkungen sollen bis Sonntag (6. August) dauern.

Frankfurt/Main - Zudem wird in der Nacht vom Samstag auf Sonntag die Verbindungsrampe von der A5 in Richtung Kassel zur A66 in Richtung Frankfurt gesperrt. Der Verkehr wird von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr ab dem Westkreuz Frankfurt zum Eschborner Dreieck umgeleitet.

Die Verbindungsrampe von der A66 in Richtung Frankfurt zur A5 in Richtung Kassel wird in demselben Zeitraum ebenfalls gesperrt. Laut Autobahngesellschaft erfolgt die Umleitung dort ab dem Eschborner Dreieck über die A648 zum Westkreuz Frankfurt. Vom Anschluss Eschborn gibt es eine Umleitung über die A66 zur Anschlussstelle Frankfurt-Ludwig Landmann-Straße zurück zur A5. dpa