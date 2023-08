Verlängerung: Darmstadt setzt bis 2027 auf Lieberknecht

Spieler übergiessen Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht (r) mit Bier. © Uwe Anspach/dpa

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 hat den ursprünglich bis Sommer 2025 laufenden Vertrag mit Trainer Lieberknecht um zwei Jahre verlängert.

Darmstadt - Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 und Trainer Torsten Lieberknecht haben sich kurz vor Saisonstart auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Das neue Arbeitspapier ist bis 30. Juni 2027 gültig, teilte der Fußballclub am Dienstagabend mit. Lieberknechts ursprünglicher Vertrag hatte eine Gültigkeit bis 2025.

„Torsten leistet kontinuierlich hervorragende Arbeit und schafft es, die Mannschaft sowie jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln“, sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann. „Außerdem identifiziert er sich zu 100 Prozent mit dem Verein und der Stadt. Aufgrund der hohen Wertschätzung und des großen Vertrauens in Lieberknechts Arbeit sei es „nur folgerichtig, die Zusammenarbeit vorzeitig vertraglich auszudehnen“.

Lieberknecht hatte die Hessen im Sommer 2021 übernommen und sie in seiner ersten Saison auf den vierten Platz der 2. Liga geführt. In der vergangenen Spielzeit blieb Darmstadt 98 zwischenzeitlich in 21 Liga-Spielen nacheinander ungeschlagen und kehrte am Ende als Tabellenzweiter hinter dem 1. FC Heidenheim in die Bundesliga zurück.

„Für mich ist es ein absolutes Privileg, aber auch eine große Verpflichtung, diesen Verein trainieren zu dürfen“, sagte der 50 Jahre alte Coach. „Die tägliche Arbeit mit allen Personen im Club macht mir enorm viel Spaß und ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen entgegenbringen.“ dpa