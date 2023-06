Verletzter bei Brand in Altenzentrum: Fahrradakku fing Feuer

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beim Brand eines Fahrradakkus in einem Altenzentrum in Rodenbach bei Hanau ist ein 88 Jahre alter Bewohner verletzt worden. Der Notruf sei am Montagabend um 19.45 Uhr aus der Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis eingegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Akku habe im Keller Feuer gefangen und der 88-Jährige habe versucht, mit Wasser aus einer Gießkanne zu löschen.

Rodenbach - Dabei zog sich der Mann laut Polizei eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich den betroffenen Teil des Gebäudes und löschte den Akku. dpa