Verletzter Mann gefesselt auf Grillplatz gefunden

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Auf einem Grillplatz in Wetzlar ist ein gefesselter Mann mit Strangulationsmalen und einer Stichwunde am Hals gefunden worden. Die Verletzungen seien lebensbedrohlich, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Dringend tatverdächtig sei seine Ehefrau. Gegen die 42-Jährige werde wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt, sie sei in Untersuchungshaft genommen worden.

Wetzlar - Ein Zeuge hatte am Dienstagnachmittag Hilferufe gehört und den gefesselten 58-Jährigen am Grillplatz Hermannstein gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den aus dem nahen Aßlar stammenden Mann in eine Klinik nach Gießen. Am Abend wurde seine Ehefrau festgenommen. Weitere Informationen zu der Tat und den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt. dpa