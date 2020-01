Nach Dreh im Kreis Gießen: Event-Serie zur Primetime im ZDF beginnt

Es war im November 2018, als das ZDF in Hessen groß auffuhr. Unter anderem Claudia Michelsen, Christian Berkel oder Götz Schubert waren am Drehort. Nun wird "Die verlorene Tochter" ausgestrahlt.

Gießen/Lich - Es soll eines der Highlights werden im Kalender 2020 des ZDF. Entsprechend prominent ist die Besetzung der Mini-Serie "Die verlorene Tochter", die nun in den Startlöchern steht: Unter anderem sind Claudia Michelsen, Henriette Confurius, Christian Berkel, Rick Okon, Max von der Groeben und Emily Cox dabei. Hessen und der Kreis Gießen spielten eine zentrale Rolle beim Dreh im Spätherbst 2018.

Die mysteriöse Familiengeschichte, die in "Die verlorene Tocher" vom ZDF erzählt wird, spielt im fiktiven Ort Lotheim. Dort ist vor zehn Jahren Isa von Gems (Henriette Confurius), die Tochter der Brauerei-Familie, bei einem heftigen Gewitter in der Nacht des Schulfestes spurlos verschwunden. Erst zehn Jahre später taucht sie wieder auf. Einfach so. Doch was ist in der Zwischenzeit passiert? Sie kann sich nicht erinnern, sagt sie. Ihre Eltern Sigrid (Claudia Michelsen) und Heinrich (Christian Berkel) stehen vor einem Rätsel. Gerüchte und Verdächtigungen kochen in Lotheim wieder hoch. Ein Kommissar (Götz Schubert) nimmt sich der Sache an. (Mehr zur Besetzung von "Die verlorene Tochter" finden Sie hier)

"Die verlorene Familie" im ZDF: Drehort Lich ideal für Serie um Brauerei-Familie

"Wir drehen eine ganze Woche in der Gegend", sagte Produzent Uwe Urbas von X Filme Creative Pool im vergangenen Herbst. Damals machte das ZDF für die Arbeiten an "Die verlorene Tochter" in Lich, im Kreis Gießen, Station. "Wir haben uns das fiktive Lotheim zusammen gebastelt", verrät er.

"Die verlorene Familie" im ZDF: Schloss Rauischholzhausen bildet Teil des fiktiven Orts Lotheim

Passend zur Geschichte rund um die Brauerei-Geschichte entstanden Teile Lotheims an der Brauerei in Lich. Licher Bier wird in "Die verlorene Tochter" nicht ausgeschenkt. In Lotheim trinkt man "Gemser Bräu". Auch das Schloss Rauischholzhausen in der Gemeinde Ebsdorfergrund ist in der Mini-Serie zu sehen. Allerdings nur Außenaufnahmen: Ansonsten ist die Tagungsstätte der Gießener Universität viel zu nüchtern, die Innenaufnahmen finden deshalb in einem Schlösschen in der Uckermark bei Berlin statt. Auch in Nordhessen war die Crew unterwegs: Dass der die Gegend rund um den Edersee als Drehort von "Die verlorene Tochter" diente, berichtet hna.de*.

Überzeugen können sich Zuschauer davon bereits ab Montag, dem 20. Januar 2020: Dann zeigt das ZDF die Mini-Serie zunächst in der Mediathek. Für die noch breitere Masse geht es eine Woche später los. Am 27. Januar 2020 startet "Die verlorene Tocher" im ZDF um 20.15 Uhr. Gleich zwei Folgen werden hintereinanderweg gezeigt. Am Mittwoch und am Donnerstag geht es dann mit den Teilen drei bis sechs weiter.

