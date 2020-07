Vermisst bei Gießen: 14-Jähriger verschwunden - Wo ist Yves aus Lollar?

Bisherige Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der 14-Jährige Yves Schmutz wird weiterhin vermisst. Er wird in Gießen oder Frankfurt vermutet.

Die Polizei in Gießen sucht nach einem 14-Jährigen. Der Junge wird seit Mittwoch vermisst.

Vermisst! Wo ist Yves aus Lollar?

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

14-Jähriger in Gießen oder Frankfurt vermutet

Gießen/Lollar - Seit mehreren Tagen - genauer: Mittag, den 1. Juli, wird ein 14-Jähriger aus Lollar vermisst. Yves Schmutz hatte das Kinder- und Jugendhaus in Lollar verlassen und kehrte am Abend nicht zurück. Entsprechende Suchmaßnahmen brachten bsiher keinen Erfolg.

Nun wendet sich die Polizei Gießen an die Bevölkerung: Wer kann helfen, Yves aus Gießen zu finden? Der 14-Jährige ist nach Angaben der Polizei rund 1,65 Meter groß und hat eine sehr schlanke Figur. „Auffällig an ihm sind seine blasse Hautfarbe und die seitlich sehr kurz rasierten Haare", heißt es bei der Polizei in Gießen. Zuletzt war der Vermisste mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen glänzenden Trainingsjacke bekleidet.

+ Wo ist Yves Schmutz? Der 14-Jährige wird seit Tagen vermisst. Er könnte sich in Gießen oder Frankfurt aufhalten. © Polizei Mittelhessen

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Den Ermittlungen nach könnte sich der 14-Jährige aus Lollar in den Innenstädten von Gießen oder Frankfurt aufhalten. Wer kann Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.