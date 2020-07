Vermisst! Polizei sucht mit Spürhunden nach Mann aus Eschborn

Die Polizei sucht nach einem Vermissten aus Eschborn bei Frankfurt. Bisher fehlt noch jede Spur. Der Vermisste benötigt womöglich ärztliche Hilfe. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe.

Eschborn - Der 57-jährige Robert Gadsby aus Eschborn bei Frankfurt wird vermisst. Zuletzt wurde er in der Nacht zum Dienstag (14.07.2020) um 00:30 Uhr in seinem Wohnhaus im Lahnweg im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Besonders dringend macht die Suche, dass sich der vermisste Mann in einer „hilflosen Situation befindet und ärztliche Hilfe benötigt“, hieß es von der Polizei. Deshalb wurden intensive Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach dem Vermissten eingeleitet. Auch Personenspürhunde kamen dabei zum Einsatz.

Neben einem Foto gab die Polizei auch eine Beschreibung des Gesuchten aus Niederhöchststadt in Eschborn bei Frankfurt heraus:

Nach Angaben der Polizei ist Robert Gadsby 1, 73 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelbraune Haare.

Der vermisste Mann aus Eschborn trägt ein dunkles Poloshirt mit hellen Streifen, eine Baumwollhose und dunkelblaue Sneakers mit hellblau-weißen Applikationen.

Der Vermisste trägt derzeit keine Brille (anders als auf dem Foto erkennbar).

Der vermisste Robert Gadsby soll sich nach Informationen der Polizei rund um Eschborn oder in der Innenstadt von Frankfurt aufhalten. Wer hat Robert Gadsby aus Eschborner Stadtteil Niederhöchststadt gesehen? Wem ist der Vermisste in Eschborn oder in der Innenstadt von Frankfurt aufgefallen oder kann sonstige Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Hofheim zu wenden. Erreichbar ist diese unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen galten im März 2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst – so wie ein Mann aus Hanau, bei dem die Polizei nun einen schrecklichen Verdacht nachgeht.