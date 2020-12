Spurlos verschwunden: Mädchen (13) aus Frankfurt wird seit über zwei Wochen vermisst

In Frankfurt wird seit dem 8. Dezember ein 13 Jahre altes Mädchen vermisst. Die Polizei erreichen neue Hinweise dazu, wo sie sich derzeit aufhalten könnte.

Update vom Montag, 21.12.2020, 10.42 Uhr: Die Polizei sucht weiterhin mit Hochdruck nach der vermissten Naima Khan aus Frankfurt. Die 13-Jährige ist seit fast zwei Wochen verschwunden. Die Polizei Frankfurt und Mittelhessen bittet weiterhin Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen haben, sich zu melden. Das ist unter der Nummer 069/755-51199 oder bei jeder andere Polizeidienststelle möglich.

+ Die 13-jährige Naima Khan aus Frankfurt wird seit Dienstagmorgen (08.12.2020) vermisst. © Polizei Frankfurt

Mädchen aus Frankfurt vermisst - Ermittlungen in „alle Richtungen“

Update vom Mittwoch, 16.12.2020, 16.42 Uhr: Wie die Polizei Frankfurt auf Anfrage mitteilt, wurde die Suche nach der vermissten 13-jährigen Naima Khan aus Frankfurt-Griesheim mittlerweile ausgeweitet. Die Ermittlungen liefen einem Sprecher der Polizei Frankfurt zufolge zwar nach wie vor „in alle Richtungen“, es gebe jedoch Hinweise darauf, dass die gesuchte Schülerin Naima Khan sich im „Raum Gießen“ aufhalten könnte. Entsprechenden Hinweisen gehe die Polizei aktuell nach.

Um die Reichweite zu erhöhen, habe mittlerweile auch das für den Raum Gießen zuständige Polizeipräsidium Mittelhessen die Fahndung der Polizei Frankfurt nach der seit Dienstagmorgen (08.12.2020) als vermisst geltenden 13-Jährigen geteilt.

Vermisst in Frankfurt: Polizei sucht öffentlich nach vermisstem Mädchen

Update vom Montag, 14.12.2020, 11.50 Uhr: Die 13-jährige Schülerin Naima Khan aus Frankfurt-Griesheim wird noch immer vermisst. Ermittlungen der Polizei waren bisher erfolglos. Die Polizei Frankfurt bittet deshalb jetzt auch via Twitter Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Naima Khan geben können, sich zu melden.

Das ist bei der Kriminalpolizei Frankfurt unter der Nummer 069/755-51199 und jeder anderen Dienststelle der Polizei möglich. Das 13-jährige Mädchen machte sich am Dienstag (08.12.2020) auf den Weg zur Schule und wird seitdem vermisst.

#Vermisstensuche#Frankfurt: Seit Dienstag (08.12.2020), gegen 08:00 Uhr wird die 13-jährige Naima Khan aus dem Frankfurter Stadtteil #Griesheim vermisst.



Weitere Infos & ein Bild der Gesuchten ➡ https://t.co/wU3K2bll9f pic.twitter.com/aN04C7WsiM — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) December 14, 2020

13-Jährige aus Frankfurt vermisst: Auf dem Weg zur Schule verschwunden

Frankfurt – Wo ist Naima Khan aus dem Frankfurter Stadtteil Griesheim? Das 13-jährige Mädchen ist seit Dienstagmorgen (08.12.2020) verschwunden. Das Verschwinden des Mädchens machte die Polizei Frankfurt am Freitag (11.12.2020) öffentlich. Naima Khan soll gegen 8 Uhr morgens von der elterlichen Wohnung aufgebrochen sein, um zur Schule zu gehen. In der Schule ist Naima aber nie angekommen.

Seitdem ist die 13-Jährige nicht auffindbar. Trotz Ermittlungen fehlt von dem Mädchen bisher jede Spur.

Spurlos verschwunden: Polizei sucht vermisstes Mädchen aus Frankfurt

Wer hat Naima Khan gesehen? Die 13-Jährige ist etwa 1,50 Meter groß, hat lange schwarze Haare und trägt häufig ein weißes Kopftuch. Nach Angaben der Polizei trug die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens außerdem folgende Kleidungsstücke:

weiß-schwarzes Kleid mit Blumenmotiv

schwarz-graue Jogginghose

schwarze Winterjacke

Zudem trug Naima Khan am Dienstagmorgen eine graue Handtasche und einen roten Turnbeutel der Marke „Nike“ bei sich.

Wer hat Vermisste aus Frankfurt-Griesheim gesehen? Polizei bittet um Hilfe

Wer das 13-jährige Mädchen gesehen hat, ihren aktuellen Aufenthaltsort kennt oder sonstige Hinweise hat, sollte sich bei der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755-51199 melden.

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter.

