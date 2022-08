Jugendliche verschwindet spurlos aus Klinik – Polizei vermutet sie in Frankfurt

Von: Sandra Kathe

Die vermisste 14-Jährige ist vergangene Woche aus einer Kinder- und Jugendklinik in Riedstadt verschwunden. © Polizei/Friso Gentsch/dpa

Nachdem eine 14-Jährige am Donnerstagabend (4. August) aus einer Klinik in Riedstadt verschwunden ist, fahndet nun die Polizei nach ihr.

Riedstadt/Frankfurt – Die Polizei Rüsselsheim bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen, die am Donnerstagabend (4 August) gegen 22.20 Uhr zum wiederholten mal aus einer Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit in Riedstadt-Goddelau weggelaufen ist. Vermutet wird sie im Frankfurter Bahnhofsviertel.

Bei der Vermissten handelt es sich um die 14-jährige Mira Christine Cornelius. Das Mädchen ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und hat schulterlange, gelb-blonde Haare. Ihre Bekleidung beschreibt die Polizei wie folgt:

einen schwarzen Pullover

eine kurze, schwarze Hose

lange, weiße Tennissocken

und Sneakers

14-Jährige verschwindet aus Klinik in Riedtstadt: Polizei vermutet sie in Frankfurt

Wegen psychischer Probleme war die Teenagerin seit einiger Zeit in der Kinder- und Jugendklinik in der Philippsanlage in Riedstadt-Goddelau in Behandlung und ist dort bereits mehrfach verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte sich die 14-Jährige im Bereich um den Frankfurter Hauptbahnhof aufhalten.

Die Polizei bittet bei der Suche nach der Vermissten nun um Mithilfe. Personen, die das Mädchen gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. (ska)

