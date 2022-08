Vermisst in Hanau: Zwölfjähriger Junge seit mehreren Tagen verschwunden

Von: Erkan Pehlivan

Dylan Jeremy Hoch (12) aus Hanau wird vermisst. © Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Ein 12-jähriger Junge aus Hanau wird seit Dienstagabend (9. August) vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe.

Hanau – Seit Dienstag (9. August) wird Dylan H. (12) vermisst. Der Junge verschwand abends gegen 18.40 Uhr aus der Fachklinik in der Johann-Carl-Koch-Straße in Hanau und ist seither nicht mehr zurückgekehrt, teilt die Polizei in Frankfurt mit. Die Polizei hofft bei der Suche auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der vermisste Junge wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,65 Meter groß

braune Locken

trägt vermutlich blaue Jeans, rotes T-Shirt und schwarze Sneaker

oft mit einem Strohhut bekleidet

Vermisst in Hanau: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwölfjährigem Jungen

Der Gesuchte ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Die Polizei bittet darum, ihn beim Antreffen nicht direkt anzusprechen, da er sonst wegrennen könnte. Es wird vermutet, dass sich Dylan im Bereich Frankfurt, Hanau oder Bruchköbel aufhalten könnte. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Zwölfjährigen hat, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 direkt bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (Erkan Pehlivan)

