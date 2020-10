Suche beendet: Vermisste Frau ist wieder da

Christel F. wurde vermisst. Jetzt ist die 76-jährigen Frau wohlbehalten zurück.

Die Vermisste verließ ihre Wohnung im Stadtteil Kranichstein in Darmstadt und kehrte nicht zurück.

in und kehrte nicht zurück. Durch ein besonderes Merkmal könnten Passant*innen auf sie aufmerksam werden.

Hinweise an die Polizei Südhessen oder per Notruf.

Update, 14.45 Uhr: Die 76-Jährige, die seit gestern in Darmstadt vermisst wurde, ist wieder da. Sie wurde gegen 13.30 Uhr wohlbehalten in Griesheim angetroffen.

Erstmeldung, Samstag, 10. Oktober, 12.30 Uhr: Seit Freitagmorgen (09.10.2020) ist die 76-jährige Christel F. aus Darmstadt verschwunden. Wie die Polizei Südhessen berichtet, lebt die Rentnerin in dem Stadtteil Kranichstein in Darmstadt in einer Wohnung, die sie an jenem Morgen verließ und nicht mehr zurückgekehrte.

Vermisst in Darmstadt Kranichstein: Zuletzt vor ihrer Wohnung gesehen

Um 8 Uhr soll sie die Wohnung in der Elisabeth-Selbert-Straße verlassen haben. In welche Richtung sie gegangen sein könnte, ist unklar. Sie ist jedoch zu Fuß unterwegs und orientierungslos. Daher sucht die Polizei Südhessen nun dringend nach dem Aufenthaltsort der vermissten 76-jährigen Rentnerin aus Kranichstein in Darmstadt.

Die Vermisste ist etwa 1,65 cm groß, hat eine große und schlanke Statur sowie graue, kinnlange Haare. Sie trägt eine grau-grüne Regenjacke, eine braune Cordhose und schwarze Schuhe. Ein besonders auffälliges Merkmal der 76-jährigen Christel F. aus Kranichstein in Darmstadt ist, dass sie beim Gehen ihren Kopf zur Seite neigt.

Vermisst in Darmstadt Kranichstein: Hinweise an die Polizei Südhessen

Obwohl die Polizei Südhessen bereits eine intensive Fahndung durchgeführt hat, fehlt bislang jede Spur der Vermissten. Falls Sie die vermisste Rentnerin gesehen haben oder Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben können, können sie diese der Polizei Südhessen unter der Rufnummer 06151 / 969-3610 oder per Notrufnummer 110 melden.

Auch ein anderer Senior aus Darmstadt wird derzeit vermisst. Hassan Ali Hashi aus Alsbach-Hähnlein ist seit dem 01. Juli verschwunden. Noch fehlt jede Spur von ihm. Die Polizei setzte bereits einen Hubschrauber ein, um nach dem Mann zu suchen. (tt)