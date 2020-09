Vermisst in Gießen: Die Polizei sucht nach Jan K.

Seit dem Wochenende wird der minderjährige Jan K. aus Gießen vermisst. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Jan K. aus Gießen wird vermisst

aus wird 17-Jähriger kehrte nicht zurück

kehrte nicht zurück Polizei bittet um Hinweise

Gießen - Die Polizei sucht derzeit nach Jan K. aus Gießen. Wie die Polizei mitteilt wurde der 17-Jährige letztmals am Samstagnachmittag, 12.09.2020, gegen 17.30 Uhr in Gießen-Wieseck gesehen. Er kehrte nicht, wie vereinbart, am Abend wieder zurück. Auf seinem Mobiltelefon konnte er bislang nicht erreicht werden.

Jan K. aus Gießen vermisst: So sieht der 17-Jährige aus

Jan ist etwa 1,75 m groß und 70 kg schwer. Er trägt kurze, lila-schwarz gefärbte Haare. Vermutlich ist er dunkel gekleidet. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Minderjährigen an die Kripo in Gießen unter Tel. 06 41/7 00 60 oder jede andere Polizeidienststelle.