Vermisst: Jessica wollte zur Schule gehen – seitdem ist sie verschwunden

Selters – Seit Mittwoch (04.11.2020) wird die 13 Jahre alte Jessica Kuschke aus Selters-Eisenbach im Kreis Limburg-Weilburg vermisst. Da die Polizei den Teenager bisher nicht auffinden konnte, bittet sie nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Vermisst: Jessica aus dem Kreis Limburg-Weilburg wollte zur Schule gehen

Laut Angaben der Polizei verließ Jessica am Morgen des 04. November 2020 die elterliche Wohnung in Selters-Eisenbach im Kreis Limburg-Weilburg und gab an, zur Schule zu gehen. Doch die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die 13-Jährige dort niemals ankam.

Am Mittwochabend wurde sie dann mit drei Jungen in der Limburger Innenstadt gesehen. Seitdem ist sie verschwunden. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe und gibt eine Personenbeschreibung heraus.

So beschreibt die Polizei die 13 Jahre alte Jessica aus dem Kreis Limburg-Weilburg

Etwa 1,68 Meter groß und zirka 55 Kilogramm schwer

Schulterlanges, blondes Haar

Bekleidet ist sie mit einer roséfarbenen Winterjacke, weißen Nike-Sportschuhen und führt einen schwarzen Rucksack mit sich

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 13 Jahre alten Jessica geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06431-91400 an die Beamten in Limburg oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Jessica aus Limburg-Weilburg vermisst: Die meisten Vermisstenfälle klären sich schnell

Als vermisst gelten in Deutschland Erwachsene, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben, nicht auffindbar sind und für sie eventuell eine Gefahr besteht. Vermisste Personen werden im Computer „Informationssystem der Polizei“ (INPOL) eingetragen. Wenn sicher ist, dass die Person in Gefahr ist oder sich nicht selbst helfen kann, werden Suchmaßnahmen, beispielsweise mit Hubschraubern und Suchhunden eingeleitet. Dabei arbeiten oft auch Dienste wie das Deutsche Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk mit.

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen gelten in Deutschland am 01.03.2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter.