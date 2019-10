Die Polizei suchte am Sonntagabend über Katwarn nach einer 12-Jährigen. Das Mädchen aus Offenbach war plötzlich verschwunden.

Update, 30.09.2019, 11.18 Uhr: Wie uns die Polizei am Montagvormittag auf Nachfrage bestätigte, geht es dem 12-jährigem Mädchen aus Offenbach-Bieber gut. Sie wurde gestern Abend im Rahmen der Fahndung gegen 22 Uhr an einem Imbiss an der Seligenstädter Straße in Offenbach aufgefunden. Bei der Suche nach der Vermissten halfen auch Mantrailer aus Frankfurt, also Personenspürhunde. Die 12-Jährige war unverletzt. Sie war zuvor mehrere Stunden verschwunden. Die Polizei löste am Sonntagabend über Katwarn Alarm aus.

Update, 29.09.2019, 22.25 Uhr: Die Polizei gibt Entwarnung: Die vermisste 12-Jährige aus Offenbach, nach der über Stunden gesucht wurde, ist gefunden worden.

Erstmeldung vom Sonntag, 29.09.2019, 21.35 Uhr: Offenbach - Seit Sonntagnachmittag wird die 12-jährige Maria N. aus dem Offenbacher Stadtteil Bieber vermisst.

Die Polizei beschreibt das Mädchen als etwa 1,55 Meter groß, schlanke Statur und braune, schulterlange Haare. Die 12-Jährige ist bekleidet mit einer dunkelgrauen Bluse, einer ebenfalls dunkelgrauen Jogginghose mit rosa Streifen an der Seite und mit schwarzen Turnschuhen.

Polizei sucht über Katwarn

Die Polizei sucht das Mädchen über Katwarn und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten sie das Mädchen antreffen, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter 069-80985100 oder über den Notruf 110.

Lesen Sie auch: In Offenbach werden Sturmböen erwartet.

V er misste Rebecca Reusch: Geburtstagsgruß der Schwester rührt zu Tränen.

Mädchen (13) aus Offenbach wochenlang vermisst: Es ist nicht das erste Mal.

Offenbach: Vermisst - Mann ruft mit Handy um Hilfe, die kommt von anderer Stelle.

tom/dr