Nach WC-Gang im Wald verschwunden – sechs Polizisten helfen Rentner bei Suche nach seiner Frau

Rund um die Enzianhütte in der Rhön fand eine stundenlange Suche nach einer vermissten Frau statt.

Diese Vermisstensuche in der Rhön hatte ungewöhnlichen Anfang genommen. Nach einem Gang zur Toilette in der Enzianhütte war eine Seniorin im Wald verschwunden. Sechs ortskundige Polizisten helfen dem Ehemann bei der Suche nach seiner Ehefrau.

Rhön - Ein Ehepaar aus Petersberg wollte sich kürzlich nach einer Herbstwanderung in der Rhön in der Enzianhütte unterhalb des Weiherbergs stärken. Als die an beginnender Demenz leidende Ehefrau nach einem Toilettengang nicht mehr wiederkam, startete eine stundenlange Suche im Wald zwischen Grabenhöfchen und Milseburg.

Zunächst suchte der Ehemann mit dem Personal der Enzianhütte um Pächter Georg „Schorsch“ Koch nach ihr. Erfolglos. Danach fuhr der 76-Jährige mit seinem Auto circa zwei Stunden lang die Feldwege am Weiherberg ab. Ebenfalls erfolglos. Schließlich unterstützen drei Streifen der Polizei. Diese fanden die Frau glücklicherweise vor Einbruch der Dunkelheit wohlbehalten auf einer Wiese*. *FuldaerZeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.