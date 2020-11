Nicht in der Schule aufgetaucht: Zwei Kinder und eine Jugendliche spurlos verschwunden

Im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen werden zwei 11 und 12 Jahre alte Jungen und eine 15-jährige Jugendliche vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Rüdesheim ‒ Seit Mittwoch (18.11.2020) werden der 11-jährige Leon Steinheimer, der 12-jährige Max Harald Wildemann und die 15-jährige Leonie-Leila Bullmann aus einer Jugendwohngruppe im Rheingau-Taunus-Kreis vermisst. Nun bittet die Polizei in Wiesbaden bei der Suche nach den Jugendlichen um die Mithilfe der Bevölkerung. Bereits am Mittwochmorgen (18.11.2020) sind die beiden 11 und 12-jährigen Jungen nicht in ihrer Schule in Rüdesheim erschienen. Seitdem wurden die beiden Vermissten nicht mehr gesehen.

Drei Jugendliche vermisst: Polizei in Wiesbaden bittet um Mithilfe

Die 15-jährige Leonie-Leila verließ dagegen erst am Mittwochabend gegen 19 Uhr ihr Zuhause. Seitdem wird auch die Jugendliche aus dem Rheingau-Taunus-Kreis vermisst. Wie die Polizei Wiesbaden schreibt, ist das Ziel der Jugendlichen unbekannt. Die Polizei hat derzeit keine Anhaltspunkte, wo sich die drei Vermissten derzeit aufhalten könnten. Obwohl sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschwunden sind, geht die Polizei davon aus, dass die drei Minderjährigen gemeinsam unterwegs sind.

Die Polizei Wiesbaden hat folgende Beschreibung der vermissten Jugendlichen veröffentlicht:

Alle drei sind zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß.

groß. Der 11-jährige vermisste Leon trägt zurzeit orange gefärbte Haare .

. Der 12-jährige Max Harald ist korpulent und hat aktuell kurze dunkelblonde Haare.

Harald ist korpulent und hat aktuell kurze dunkelblonde Haare. Die schulterlangen Haare des vermissten Mädchens Leonie-Leila sind rosa-pink gefärbt .

. Alle drei Vermissten waren zuletzt komplett schwarz bekleidet .

. Die beiden Jungs führen möglicherweise jeweils noch einen Rucksack mit sich.

Polizei Wiesbaden sucht bislang ergebnislos nach Vermissten

Alle bisherigen Maßnahmen der Wiesbadener Kriminalpolizei verliefen ergebnislos und führten nicht zum Auffinden des vermissten Trios. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder und Jugendliche spurlos verschwinden. Vor einigen Monaten erst ist ein Jugendlicher aus einer Wohngruppe bei Wiesbaden verschwunden und wird seither vermisst. (iwe)