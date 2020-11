Vermisst! Schwer kranker Mann aus der Wetterau verschwunden – Letzte Spur führt nach Friedberg

Die Polizei sucht einen 50 Jahre alten Mann aus Rosbach (Wetterau). Der Vermisste ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Rosbach/Friedberg – Wo ist Ingo Brechtel aus Rosbach (Wetterau)? Seit Mittwochnachmittag (11.11.2020) gilt der 50 Jahre alte Mann als vermisst. Die Polizei hat nun eine öffentliche Fahndung gestartet. Demnach ist der Gesuchte schwer krank und seine Sehkraft ist eingeschränkt. Zuletzt gesehen wurde er am Bahnhof der Wetterauer Kreisstadt Friedberg. Der Rosbacher bewegt sich laut Polizei nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort.

Vermisst in der Wetterau: Polizei sucht Mann aus Rosbach

Neben einem Foto des vermissten Mannes hat die Polizei auch eine Beschreibung herausgegeben. Sie hofft nun, dass Passanten den 50-Jährigen in Friedberg, Rosbach oder anderswo in der Wetterau oder Hessen bemerkt haben. Ingo Brechtel sei dringend auf „medizinische Hilfe angewiesen“. Wem ist also eine Person aufgefallen, auf die folgende Attribute passen?

Der vermisste Ingo Brechtel ist etwa 1,75 Mrter groß.

ist etwa 1,75 Mrter groß. Er hat kurze graue Haare und trägt zurzeit – anders als auf dem Foto – einen grauen Vollbart.

Am Tag seine Verschwindens war er bekleidet mit hohen schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle, einer grauen Hose, einer Trainingsjacke von Borussia Mönchengladbach, zudem einer ausgeblassten schwarzen Jacke.

Vermisst! Mann aus der Wetterau ist einer von Hunderten Fällen pro Tag

Hinweise zu dem Vermissten-Fall nimmt die Polizei in Friedberg entgegen. Sie ist unter der Telefonnummer 06031/6010 zu erreichen. Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen galten in Deutschland am 01. März 2020 als vermisst. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche, so wie etwa der Fall eines 65-Jährigen aus Fulda. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Das zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes zu Vermissten. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter. (red/ag)