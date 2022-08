Vermisst: Dreizehnjährige Lisa spurlos verschwunden

Von: Erkan Pehlivan

Lisa Kissel aus Wiesbaden © Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Die Polizei such nach der vermissten Lisa aus Wiesbaden und bittet um Mithilfe. Die Teenagerin ist am Dennerstagabend nicht mehr in ihre Wohngruppe zurückgekehrt.

Wiesbaden - Seit Donnerstag wird die 13-jährige Lisa Kissel aus Wiesbaden vermisst. Das Mädchen kehrte am Abend nicht wie gewohnt in ihre Wohngruppe zurück und wurde daraufhin gegen 23:00 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die 13-Jährige ist circa 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkle lange Haare und trägt eine feste Zahnspange. Zu ihrer augenblicklichen Bekleidung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf den Verbleib der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345- 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.