Vermisste Frau (34) gesucht – Polizei geht von „nicht natürlichem Tod“ aus

Im mittelhessischen Villmar hat eine groß angelegte Suchaktion im Bereich der Lahn begonnen. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Villmar – Die seit Heiligabend vermisste Rahel M. aus Montabaur (Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz) ist nach Angaben der Polizei womöglich tot. Es gebe Hinweise, dass die Frau „möglicherweise nicht mehr am Leben ist und damit einhergehend einen nicht natürlichen Tod gestorben ist“, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Donnerstag (20. Juli) bei der Suche nach der Frau in Villmar im Kreis Limburg-Weilburg.

Laut einem Bericht des Hessischen Rundfunks (HR) wird derzeit ein dreieinhalb Kilometer langer Abschnitt der Lahn zwischen Villmar und Runkel abgesucht. Seit Donnerstagmorgen seien rund 100 Polizisten, aber auch Taucher, Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat die Vermisste mit den auffallend roten Haaren, Sterntätowierungen an den Unterarmen und Piercings an Nase und Unterlippe an Weihnachten im Raum Villmar oder Montabaur gesehen?

Mit einem Leichenspürhund suchen Polizisten von einem Boot aus auf der Lahn nach einer Frauenleiche. © Boris Roessler/dpa

Vermisste Frau (34) im Kreis Limburg-Weilburg gesucht – „im Drogenmilieu unterwegs“

Dem HR-Bericht zufolge wurde die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 34-jährige Frau zuletzt an Heiligabend 2022 von ihrem Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Montabaur gesehen. Danach habe sich die Spur der damals 34-Jährigen verloren. Ihr Telefon sei ausgeschaltet gewesen, Familienangehörige und Freunde hätten sie seitdem nicht mehr erreichen können. Drei Tage nach ihrem Verschwinden habe ihr Mitbewohner eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Limburg war die Vermisste „im Drogenmilieu unterwegs“.

„Am heutigen Tage finden umfangreiche Suchmaßnahmen statt von Villmar ausgehend in Richtung Limburg Lahnabwärts“, sagte Mies. „Dort wird die Lahn abgesucht, sowie die beiderseitigen Böschungsbereiche, da wir aufgrund der Hinweise davon ausgehen, dass dies möglicherweise ein Ablageort der Vermissten sein könnte.“

Nach ihrem Verschwinden im Dezember hatte die Polizei laut HR mehrere Hinweise erhalten, die auf die Gegend um Villmar hindeuteten. Die Suche sei zunächst auf zwei Tage angesetzt. (cas, dpa)