Diesen Heiratsantrag aus Hüttenberg sieht man sogar aus dem Weltraum

Eine große Frage steht in diesem Feld in Hüttenberg.

Einen XXL-Heiratsantrag hat ein Hüttenberger seiner Freundin gemacht. Selbst aus dem Weltraum ist er zu erkennen.

Einen Heiratsantrag kann man im kleinen Kreise machen - etwa zu zweit bei einem romantischen Frühstück. Oder man fragt den oder die Auserwählte vor zehntausenden von Zuschauern auf dem Platz eines Fußballstadions.

Mancher lässt sich für die große Frage auch etwas besonderes einfallen - und in diese Kategorie fällt eindeutig dieser Antrag aus Hüttenberg. Denn er ist sogar aus dem Weltraum sichtbar...

Heiratsantrag aus Hessen auf GoogleMaps zu sehen

Auf GoogleMaps lässt sich ein Bild des XXL-Heiratsantrags finden: Am Ortsausgang von Hüttenberg in Richtung Rechtenbach steht die Frage "Willst du mich heiraten?" mitten in einem Feld. Dass muss ein ziemlicher Aufwand gewesen sein, entweder schon beim Pflanzen die Buchstaben frei zu lassen oder später in der Wachstumsphase das Grün an den richtigen Stellen zu entfernen, damit die Frage deutlich sichtbar wird.

Heiratsantrag in Hessen: Sie hat "Ja!" gesagt

Recherchen ergaben: Hinter dem auf dem Acker gewachsenen Heiratsantrag steckt Steffen Schwarz. Er hielt damit um die Hand von Kathi Henss an.

Da das Satellitenfoto aus dem letzten Jahr stammt, ist auch die Antwort bekannt: Selbstverständlich ein "Ja!".

