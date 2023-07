Verspätungen und Ausfälle: Störung im S-Bahn-Netz in Frankfurt und Rhein-Main-Gebiet

Von: Niklas Hecht

Eine Anzeige weist auf einen Zugausfall hin. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

In Frankfurt und Umgebung kommt es am Donnerstag im S-Bahn-Verkehr zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen.

Frankfurt - Weil am Mittwochabend (12. Juli) die Oberleitungen zwischen den Stationen Konstablerwache und Taunusanlage beschädigt waren, kommt es am Donnerstagmorgen in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen im S-Bahn-Verkehr. Eine dieser Oberleitungen sei schon am Abend repariert worden, an der anderen werde derzeit gearbeitet, berichtet die Hessenschau.

Die Linien S3, S4,S7, S8 und S9 verkehren am Donnerstagmorgen trotz des Oberleitungsschadens auf dem Regelweg, wie der RMV auf seiner Internetseite mitteilt. Fahrplanänderungen gibt es laut RMV auf folgenden Linien:

Linie S1 verkehrt über Frankfurt Süd und Offenbach Hbf

Linie S2 verkehrt zwischen Niedernhausen und Frankfurt Hbf sowie Offenbach Ost und Dietzenbach

Linie S5 verkehrt zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt-Rödelheim

Linie S6 verkehrt zwischen Friedberg und Frankfurt West

Übers Fronleichnamswochenende hat die S-Bahn Frankfurt einen Kollaps erlitten. Jetzt kommen die Gründe dafür ans Licht. (nhe)