Verwirrter Mann zündelt während Bahnfahrt: Fahrgäste löschen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Während einer Bahnfahrt im Schwalm-Eder-Kreis hat ein anscheinend verwirrter Mann mit einem Feuerzeug die Stoffbezüge von mehreren Sitzen angezündet. Andere Fahrgäste hätten die Schwelbrände in dem Regionalexpress löschen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel am Donnerstag mit. Der Lokführer und ein Fahrgast holten beim nächsten Halt am Sonntagmorgen in Borken-Singlis den 44-Jährigen von der Toilette, wo dieser versucht hatte, ebenfalls ein Feuer zu entfachen.

Borken - Die Polizei nahm den Mann fest, er wurde wegen seines psychischen Zustands stationär in einer Klinik aufgenommen. Verletzt wurde niemand, in dem Zug entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. dpa