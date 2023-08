Veterinäramt holt 29 Katzen aus Wohnung

Eine junge Katze steckt auf einem Balkon ihren Kopf durch die Holzlatten der Brüstung. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Veterinäramt des Kreises Groß-Gerau hat 29 Katzen aus einer Wohnung im Kreisgebiet geholt. Die Wohnung sei für die vielen Tiere viel zu klein gewesen, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Ursprünglich war das Veterinäramt von rund 40 Tieren ausgegangen, doch die Tierhalterin hatte bereits ein paar Katzen privat abgegeben. Die Frau habe sich der Behörde gegenüber kooperativ gezeigt, hieß es weiter.

Groß-Gerau - An der Aktion waren Vertreterinnen und Vertreter von Tierheimen und vom Landestierschutzverband Hessen beteiligt. Die Katzen seien in einem „passablen Gesundheitszustand“ gewesen. Da in der Umgebung alle Tierheimplätze belegt waren, sollen die Katzen nun über ganz Hessen verteilt werden. dpa