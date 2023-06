Viel Sonne und bis zu 26 Grad am Wochenende erwartet

Die Frühlingssonne strahlt vor blauem Himmel. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Menschen in Hessen können sich auf Sonne und Höchstwerte bis zu 26 Grad am Wochenende freuen. Bereits am Donnerstag wird es sonnig bis wolkig bei Maximaltemperaturen zwischen 21 und 24 Grad im Norden und bis zu 28 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Offenbach - Der Freitag startet zwar stark bewölkt, im Tagesverlauf wird es aber zunehmend heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad mit den höchsten Werten südlich des Mains, in Hochlagen soll es maximal 17 Grad warm werden. Am Samstag und Sonntag wird es nach Angaben des DWD dann bis zu 26 Grad warm. An beiden Tagen soll es trotz leichter Quellwolken viel Sonnenschein geben. dpa