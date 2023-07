Viel Sonnenschein für Hessen: Bis zu 32 Grad am Freitag

Ein Gärtner bewässert einen Garten. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In den kommenden Tagen können sich die Menschen in Hessen über viel Sonnenschein freuen. Schon am Donnerstag wird es mit Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad sommerlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die höchsten Werte werden südlich des Mains erreicht, während in den Hochlagen von Rhön und Taunus noch 20 Grad möglich sind.

Offenbach - In der Nacht kühlt es auf 12 bis 7 Grad ab.

Am Freitag wird es dann mit Temperaturen von bis zu 32 Grad sehr heiß. Auch im Bergland werden laut den Meteorologen noch sehr warme 24 bis 27 Grad erreicht. Dabei bleibt es im Tagesverlauf wie auch in der Nacht zu Samstag trocken. dpa