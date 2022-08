Viel Sonnenschein und über 30 Grad in Hessen erwartet

Teilen

Ein Rasensprenger bewässert die Rasenfläche vor dem Biebricher Schloss. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

In den kommenden Tagen bleibt es in Hessen trocken und sonnig. Vor allem in der Mitte und im Süden des Landes herrsche wegen der Trockenheit weiter eine hohe Waldbrandgefahr der Stufe 4 bis 5, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen in Offenbach mit. Demnach soll es am Dienstag allenfalls zum Nachmittag einige Quellwolken geben, überwiegend scheint die Sonne.

Offenbach - Die Temperaturen erreichen 28 bis 32 Grad.

Für Mittwoch werden Höchstwerte zwischen 29 und 32 Grad erwartet. Auch den Rest der Woche setzt sich der Trend aus viel Sonne, wenig Wolken und Höchsttemperaturen über 30 Grad nach Angaben des DWD fort. dpa